Тернополяни – серед переможців всеукраїнської стипендіальної програми

П’ятеро студентів і випускників тернопільських вишів стали переможцями в загальнонаціональному конкурсі стипендіальної програми «Завтра.UA» 2016-2017 років. Це Олег Грушицький (Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя), Анастасія Гудима, Роман Зварич, Петро Табас і Катерина Воробець (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського).

Цьогоріч у майже двох десятках наукових напрямів боролися за перемогу вісім сотень учасників. «У моєму напрямі — «Інженерія та енергетика» — конкурувало між собою тридцять конкурсантів, — розповідає Олег Грушицький. — Переможців визначали за сумою оцінок трьох турів. У першому розглядали наукову роботу, в другому акцентували увагу на соціальній роботі учасника конкурсу, а в третьому ми проходили свого роду співбесіду, аналіз особистісного потенціалу».

Для Олега це вже друга перемога в стипендіальній програмі. Першу виборов у програмі 2014/2015 років. «Я вдячний своєму науковому керівнику, заслуженому винахіднику України, професору кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, лауреатові премії ім. Івана Пулюя Петрові Дмитровичу Кривому, — каже Олег Грушицький. — Він допомагав мені в наукових дослідженнях, написанні роботи, всіляко підтримував на кожному з етапів».

Переможці конкурсу отримують, окрім стипендії, можливість брати участь у заходах, які проводять організатори програми в Україні та за її межами, а також навчатися в іноземних вишах.

Фото з вільних джерел і сторінки Олега Грушицького у Facebook