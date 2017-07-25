TRACH & NANNA – На 9 Поверсі (Official Video)

TRACH & NANNA – На 9 Поверсі
Стоп-кадр із кліпу
За останні 100 років автомобілі дуже змінилися. Пропоную ознайомитися з їх еволюцією.
Пляжний сезон не за горами. Це означає, що майже кожен із нас починає робити все, аби привести себе в тонус.
Через скандальний сюжет про «чорних соціологів» на телеканалі новин «24» Центр з інформаційних проблем територій НАН України вимагає спростування або ж судитиметься зі ЗМІ. Про це повідомили на прес-конференції у Тернопільському прес-клубі представники Центру.