Турмандрівка по-почаївськи: естафети, Водяник і японське письмо

Доброю традицією у Почаївському будинку дитячої творчості та спорту стало закінчувати кожен навчальний рік туристичною мандрівкою. От і цьогоріч понад 90 вихованців, поділених на загони, кожен зі своєю назвою, девізом, прапором і керівником, вирушили до урочища Заріччя, що поблизу села Великі Бережці Кременецького району.

На березі мальовничого озерця, що розкинулося посеред давнього соснового лісу щороку в червні оздоровлюються, відпочивають, грають у різноманітні ігри наші мандрівники.

День розпочався з урочистого піднімання прапорів кожного загону. Тоді були ранкові процедури, руханка, сніданок, спортивні ігри, естафети, загартування водою, катання на катамарані, конкурси і, звичайно, Свято Водяника, цікаві факти та опитування, пошуки скарбів, богатирські ігри, битва патріотів, а щовечора – година японської культури, де діти дізналися про традиції та звичаї цієї країни, а на майстер-класах вчилися виготовляти паперові фігурки технікою орігамі, пробували себе в написанні ієрогліфів.

Двічі відвідував наших мандрівників голова Почаївської громади Василь Бойко разом з начальником відділу освіти Олександром Петровським. Наші мандрівники підготували для гостей цікаві анкети, де описали, що їм подобається у нашій громаді, що б хотіли цікавого ще побачити, а що, можливо змінити.

Невід’ємними атрибутами мандрівки є наметове містечко, розмітка місць для ігор, і польова кухня, на якій упродовж тижня чаклувала керівник гуртків народної творчості та кулінарної справи Олеся Галанець.

Організувати мандрівку вдалося завдяки організаційної та фінансової підтримки Олександра й Романа Октовичів та приватних підприємців.

Олена НАКОНЕЧНА,

культорганізатор Почаївського будинку дитячої творчості та спорту.

Фото авторки