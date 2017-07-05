У чотирьох номінаціях не знайшлося переможців

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПРИСУДЖЕННЯ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ. БУЛО РОЗГЛЯНУТО Й ОБГОВОРЕНО 23 КАНДИДАТУРИ ПРЕТЕНДЕНТІВ В ОДИНАДЦЯТИ НОМІНАЦІЯХ. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЛАУРЕАТАМИ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ СТАЛИ У НОМІНАЦІЯХ:

«Етнографія і музейна справа — імені Володимира Гнатюка» — Олег Степанович Смоляк — за збірку «Щедрівки Західного Поділля».

«Театральне мистецтво — імені Леся Курбаса» — Сергій Павлович Андрушко, заслужений артист України — за майстерне виконання ролей останніх років, зокрема: Остапа («Слава героям» П. Ар’є), Возного («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Девенкорта і Роні («Смішні гроші» та «Медовий місяць на всі сто» Р. Куні), Байрона і Майкла Деделюка («Шаріка, або Кохання січового стрільця» та «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича), Гриця («Дитина в дарунок» М. Лисака).

«Образотворче мистецтво — імені Михайла Бойчука» — Василь Петрович Стецько за серію робіт «Шевченкіана».

«Музичне мистецтво — імені Соломії Крушельницької» — Іван Григорович Громик, заслужений працівник культури України, вокаліст Струсівської заслуженої капели бандуристів «Кобзар».

«Журналістика — імені Володимира Здоровеги» — Лілія Валентинівна Костишин — за серію публікацій із зони АТО та ведення щотижневої сторінки «Калина» у всеукраїнській незалежній громадсько-політичній газеті «Вільне життя плюс».

«Архітектура — імені Георгія Пінзеля» — Олександр Іванович Джула — за творчу роботу «Каплиця релігійної громади парафії Вознесіння Господнього» Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ на вулиці Львівській у Тернополі.

«Декоративно-ужиткове мистецтво — імені Ярослави Музики» — Людмила Покусінська та Олексій Покусінський — за наукове дослідження «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею».

А ось у номінаціях «Краєзнавство — імені Петра Медведика», «Література — імені Богдана Лепкого», «Твір для дітей та юнацтва — імені Іванни Блажкевич», «Публіцистика — імені Ярослава Стецька» премії цьогоріч не були присуджені.

Ми попросили члена комітету з присудження обласних премій в галузі культури, начальника управління культури облдержадміністрації, заслуженого діяча мистецтв України Григорія ШЕРГЕЯ прокоментувати підсумки конкурсу. Ось що він сказав:

— Цьогоріч ми вдев’яте присуджували обласні премії в галузі культури. Вже можна говорити про певний досвід, позитивні і проблемні його моменти. Позитив, безумовно, в тому, що за ці роки ми відзначили десятки працівників культури за їхні творчі здобутки, підтримали їх і морально, і матеріально.

Що ж до проблемних моментів… На превеликий жаль, спостерігається тенденція до зниження рівня робіт, котрі подаються на конкурс. Особливо вразлива у цьому плані номінація «Твір для дітей та юнацтва — імені Іванни Блажкевич». Уже не вперше у ній не присуджується премія. Щодо номінації «Публіцистика — імені Ярослава Стецька», то щоразу виникають дискусії, публіцистичний цей твір чи ні. Цього року не дійшли спільної згоди, голоси розпорошилися між трьома кандидатами, але жоден не набрав потрібної для перемоги кількості голосів (щонайменше — дванадцяти). Прикро, що не виявилось переможця і в номінації «Краєзнавство — імені Петра Медведика». Там були гідні роботи, але знову ж таки — голоси розійшлися. Уперше з часу заснування премій цього року хтось (свідомо чи несвідомо) псував бюлетені…

Очевидною стає потреба внесення змін у деякі положення конкурсу. Досі премії присуджувались за одну конкретну роботу. Скажімо, за зіграну роль у виставі. Цьогоріч ми вперше присудили премію у номінації «Театральне мистецтво» за виконання ролей останніх років. Так правильніше, оскільки оцінюється весь доробок актора. Мабуть, доведеться уточнити в положенні, на кого саме можуть робити подання лауреати обласних премій попередніх років: вочевидь, це мають бути кандидати з їхніх сфер діяльності або ж суміжних. Щоб не подавав художник поета, як було цьогоріч, бо помилково збірку віршів пропонував на премію ім. Іванни Блажкевич, бо у ній є кілька поезій для дітей.

На моє переконання, назріла потреба розробити міні-положення і для кожної премії зокрема: за що присуджується, хто може претендувати на неї. Це полегшить відбір робіт на конкурс.

Та головним залишається усе ж художня цінність робіт, що висуваються на здобуття обласних премій. Адже присуджуються вони за твори, які мають особливу значущість для нашого краю. Цьогоріч для нас, скажімо, справжнім відкриттям стала унікальна книга Людмили та Олексія Покусінських «Борщівська сорочка…» Дуже серйозне дослідження. У ньому не просто зібрані узори борщівських сорочок, а й кожен з них аналізується, подається крій і техніка вишиття. Книга ця вже пішла по світу, отримує високі відгуки фахівців і є справжньою втіхою для вишивальниць. Отаких значущих робіт побільше б у майбутніх конкурсах.

Підготувала Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел