У Тернополі на фестивалі гончарів випалять величезний глек

З 20 по 23 липня у тернопільському гідропарку «Топільче» поблизу Козацького острова відбудеться фестиваль гончарів під назвою «Не святі горшки ліплять». На дійство запросили близько 20 гончарів з усієї України.

У перший фестивальний день зведуть піч для виготовлення робіт. Також триватимуть майстер-класи. Другий фестивальний день розпочнеться ярмарком. Під час третього визначатимуть переможців у номінаціях «Незрячий гончар», «Швидший гончар» і «Найвищий гончар». Цього ж дня гончарі розпочнуть випалювати величезний глек.

Нагородження переможців у номінаціях і представлення рекордного виробу відбудуться в останній фестивальний день.

Максим КОВАЛЬЧУК,

студент І курсу факультету філології і журналістики ТНПУ ім. Гнатюка.

Фото з вільних джерел