У Тернополі вчилися розробляти програму для малого підприємництва

Уперше в регіоні громадська організація «Центр регіонального розвитку та права» провела семінар для представників об’єднаних територіальних громад «Локальні програми розвитку МСП як інструмент підвищення економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад».

Під час семінару, що відбувся в Тернополі, його учасники детально ознайомились на прикладах, документах, нормативно-правових актах, як покроково в окремо взятій ОТГ розробити програму розвитку малого підприємництва. Семінар був проведений у рамках проекту «Об’єднані територіальні громади — осередки розвитку малого підприємництва у сільській місцевості», підтриманий Фондом Східної Європи в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».

— Проблема розвитку малого підприємництва є особливо актуальною в умовах децентралізації, формування нових фінансово-бюджетних відносин у сільській місцевості, — наголосила директор проекту депутат обласної ради Лариса Римар. — Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів ОТГ у питанні формування економічної політики має одне з визначальних значень для подальшого розвитку громад. Адже від професійності керівників окремо взятої території, їх бажання працювати на позитивний результат залежить те, як буде жити й наскільки активно та продуктивно працюватиме громада, а отже, як люди будуть оцінювати результати реформи.

За словами експерта проекту Ольги Мазаєвої, ресурси, якими громада могла б стимулювати розвиток малого бізнесу на своїй території, є. Необхідно лише активізувати зусилля для того, щоб їх залучити.

— Малий і середній бізнес часто не знає про ті можливості, які перед ним відкриваються, — каже Ольга Мазаєва. — До прикладу, представники МСП тепер можуть брати участь у державних закупівлях через систему Prozorro. Але не всі обізнані з цим. Тож потрібно проводити активну інформаційну політику всередині бізнесових груп громади.

Із зацікавленням слухали учасники семінару повідомлення про те, як влада на обласному рівні бачить проблему розвитку МСП. Про це розповіла начальник управління розвитку реального сектору економіки та підприємництва департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської облдержадміністрації Людмила Біловус.

Жваве обговорення теми вказувало на її актуальність. Так, представниця Чернихівської громади Збаразького району поділилася власним досвідом роботи МСП в їхній громаді. За її словами, те, що на території їхньої ОТГ працюють підприємці, добре позначилося на бюджеті громади. Тож жителі сіл, що входять у громаду, дуже зацікавлені в тому, аби була розроблена програма підтримки МСП. Таку думку підтримали представники інших об’єднаних територіальних громад.

На семінарі прозвучала слушна думка про те, щоб в області створити регіональну групу управління проектами, куди б увійшли люди, що вміють писати проекти і знають, як їх реалізовувати. ГО «Центр регіонального розвитку та права» також може взяти на себе таке завдання і співпрацювати з громадами щодо написання для них проектів. Така пропозиція була б для громад оптимальною, оскільки ця організація має понад п’ятнадцятирічний досвід написання проектів, а головне — велику частину виграних і впроваджених.

На закінчення семінару його учасники заповнили анкети, проаналізувавши які, експерти ГО «Центр регіонального розвитку та права» виокремили вказані представниками ОТГ питання, що на сьогодні найбільше хвилюють громади. Так, було акцентовано на тому, що в державі проводяться реформи, не підкріплені достатньою нормативно-правовою базою. Також громади очікують змін у законодавстві, що дадуть можливість їм розпоряджатися землями за межами населеного пункту. Проблемою для територіальних громад нині є і відсутність розмежування повноважень між виконавчою владою на місцях та місцевим самоуправлінням.

За результатами анкетування експерти проекту визначать пілотну громаду, якій надаватимуть консультативно-методичну допомогу в розробці програми розвитку малого та середнього підприємництва на її території.

Валентина ДЕВЛИШ.

Фото авторки