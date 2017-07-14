Вільне життя
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14.07.2017 автор:  Вільне Життя

Вода вкотре забрала життя

Нещастя трапилося у вівторок, 11 липня. Дванадцятирічний хлопець разом із двома друзями пішов відпочивати на річку.

Вони купалися, кажуть свідки, біля мосту, в місці, пристосованому для відпочинку. В якийсь момент діти почали тонути. Це помітив рибалка, який сидів поруч. Шістдесятирічний чоловік кинувся допомагати підліткам. Одного витягнув, другого виштовхав на мілину. Проте третього хлопця дістати не зміг.

Не вдалося чоловікові врятуватися і самому. Він потонув разом із підлітком. На місце події виїжджали правоохоронці та рятувальники. Тіла загиблих дістали.

Максим КОВАЛЬЧУК,
студент І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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