ВИПУСКНИЦЮ ВБИВ ПІДЛІТОК?

ПОЛІЦІЯНТИ ЗАТРИМАЛИ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ІРИНИ МУКОЇДИ ІЗ ВИШНІВЦЯ. НИМ ВИЯВИВСЯ ШІСТНАДЦЯТИРІЧНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ДЗВИНЯЧОЇ ЗБАРАЗЬКОГО РАЙОНУ. ХЛОПЕЦЬ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ НА КУХАРЯ Й ЦЬОГОРІЧ ЗАКІНЧИВ ПЕРШИЙ КУРС ВИШНІВЕЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ, У СКОЄНОМУ ЗІЗНАВСЯ. СУД ВЖЕ ОБРАВ ЙОМУ МІРУ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ — ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, БЕЗ ПРАВА ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ.

Про розслідування резонансного злочину журналістам розповіли начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол та заступник прокурора Тернопільської області Олег Галицький. Отже, як стверджують правоохоронці, ввечері напередодні трагедії підліток із друзями святкував День молоді й розпивав спиртні напої. У цей же час хлопець біля пошти випадково натрапив на знаряддя майбутнього вбивства — забутого кимсь туристичного ножа. Він підібрав його і поклав у кишеню.

Згодом підозрюваний помітив Ірину, яка прямувала додому. Вони не були знайомі й раніше ніколи не спілкувалися. Але того вечора неповнолітній почав стежити за нею. Коли дівчина, почувши у себе за спиною кроки, зупинилася і повернулася, хлопець завдав їй два ножових поранення у серце й легені. Від отриманих травм Ірина померла на місці. Що саме підштовхнуло його на злочин, підозрюваний пояснити не може, тож мотиви резонансного вбивства ще належить з’ясувати правоохоронцям. У поліції кажуть: імовірно, хлопець мав на меті згвалтувати дівчину. Адже на вже мертвій Ірині вбивця задер поділ сукні й порвав білизну. Налякала його автівка, що проїжджала повз. До слова, судово-медична експертиза факту згвалтування не підтвердила. Заперечує наругу над дівчиною і підозрюваний.

Під час розслідування також з’ясувалося, що до виявлення тіло убитої пролежало на місці кілька годин. Люди, що йшли або їхали велосипедами чи в автомобілях попри місце трагедії, не помічали загиблої дівчини, бо, як пояснює Олександр Богомол, тіло її зливалося з піском.

Під час зустрічі з журналістами правоохоронці спростували версії, що поширювалися містечком після резонансного вбивства. Місцеві розповідали, що до смерті Ірини нібито причетні «мажори». Подейкували і про те, що від місця трагедії від’їжджав чорний позашляховик з іноземною реєстрацією. Інформацію про автомобіль того дня отримали всі підрозділи Національної поліції, було затримано багато транспортних засобів і людей, але їхня причетність до злочину не підтвердилася. Як з’ясувалося пізніше, насправді тіло дівчини нікуди не перевозили.

Що ж до підозрюваного у вбивстві, то, як підмітив Олександр Богомол, хлопець вирізняється складним психологічним портретом. Після вчиненого він вів звичний спосіб життя, ходив на пари, спілкувався з друзями. А на похороні Ірини, коли мати дівчини закликала притягнути до відповідальності винних у смерті її дитини, хлопець вигукнув, що вбивцю треба знайти — і розстріляти. Сьогодні підозрюваний перебуває у Чортківському СІЗО. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство.

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