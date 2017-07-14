ЯК ШВИДКО І «БЕЗБОЛІСНО» ОТРИМАТИ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ

ТРЕТЬОГО ЧЕРВНЯ ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНЦІ ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕТИНАТИ КОРДОНИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ БЕЗ ВІЗ. ЗАМІСТЬ НИХ ПОТРІБНО ВИГОТОВИТИ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ. ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТА І СКІЛЬКИ ЧАСУ ЗАЙМЕ ПРОЦЕДУРА?

Отримавши нагоду вільніше пересуватися Європою, українці одразу почали штурмувати підрозділи міграційної служби. Адресу найближчого до вас відділення можна дізнатись на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України (te.dmsu.gov.ua/) у розділі «Послуги». Тут можна також ознайомитись із переліком документів, потрібних для виготовлення біометричного паспорта, і вартістю послуги. Однак є тонкощі, про які не прочитаєш на сайті і не дізнаєшся у працівників підрозділу.

Про що потрібно знати перед тим, як стати у чергу за біометричним паспортом? Є кілька способів формування черги:

1. Електронна. Записатись у неї можна на тому ж таки сайті ДМСУ. Якщо вдасться — ви щаслива людина, оскільки перевантаження серверів робить реєстрацію практично неможливою. Щодо плюсів онлайн-реєстрації — вона не допускає запізнень. Якщо клієнт не з’явився у призначений час, система видаляє його з електронної черги. Це мало б організовувати українців. Майже щодня є випадок, коли клієнт запізнюється, про що потім шкодує.

2. Можна прийти вранці, перед відкриттям підрозділу ДМС, і отримати талончик. Черги формуються за 4—5 годин до відкриття. Це пов’язано з невеликою кількістю талонів, що видає термінал «на сьогодні». Люди, які не поспішають, можуть отримати талон, який дасть можливість потрапити у чергу на конкретну годину, але через місяць.

3. Ще один спосіб потрапити в чергу — прийти у будь-який день та чекати вільного місця (таке буває, якщо хтось із клієнтів не прийде). Це найменш надійний спосіб, бо не надає відвідувачу жодних гарантій. Мінус «живої» черги — ви не знаєте точного часу прийому і змушені годинами сидіти. У цьому випадку найкраще йти в установу з другом або родичем: не буде нудно чекати та буде можливість відійти від черги.

Ще одна установа, яка видає паспорти для виїзду за кордон, — Державне підприємство «Документ». Тут чергу теж займають удосвіта, але місць значно більше. Коштуватиме сервіс на 400 гривень більше. Ним можуть скористатися ті, кому документ потрібен терміново і ціна не має значення.

У Тернополі досить важко отримати біометричний паспорт. Це пов’язано з великим попитом та непропорційною йому пропозицією. Попит на біометричні паспорти з часом спаде, але повільне і складне виготовлення документів залишається проблемою. Шлях розв’язання цієї проблеми — збільшення кількості терміналів для видачі талонів у чергу та загалом служб, які видаватимуть документи. Ну і, звісно ж, терпеливість і взаєморозуміння.

З особистого досвіду Ярослав АНДРУШКО.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел