Якщо вранці болить голова…

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ, ЩО ВИНИКАЄ ВРАНЦІ, НАЗВАЛИ НІМЕЦЬКІ ВЧЕНІ. ЦЕ, ЗОКРЕМА:

1. Регулярне недосипання. Якщо організм постійно недоотримує потрібну кількість годин для відпочинку і сну, то починає виробляти гормони стресу, які негативно впливають на роботу серцево-судинної системи. Це проявляється підвищенням артеріального тиску, прискореним серцебиттям, спазмами судин, втомою і головним болем.

Дорослим треба спати не менше ніж сім годин на добу.

2. Забагато сну. Але якщо спати більше дев’яти годин, то в головному мозку починає знижуватися рівень серотоніну. Це призводить до спазмування судин голови і поганого надходження крові.

3. Метеочутливість. Різке зниження або підвищення температури повітря негативно позначається на роботі судин, спричиняючи спазми. Такий головний біль може тривати протягом кількох днів.

4. Депресія. Головні болі під час депресивних розладів — не рідкісне явище. І найчастіше голова болить саме вранці. При депресії в людини порушується режим сну — починаються надмірна сонливість або безсоння.

5. Порушення гормонального рівня. Якщо в організмі виробляється забагато ендорфінів, так званих гормонів щастя, то це теж може стати причиною головного болю вранці. Надлишок позитивних емоцій і яскравих вражень — прямий шлях до проблеми, бо під впливом цього гормону зменшуються кількість серотоніну і приплив крові до мозку.

6. Алкогольна інтоксикація. Надлишок алкоголю, вжитого напередодні, — одна з найпоширеніших причин ранкового болю, та й не тільки. Навіть невелика доза спиртного напою спричиняє зневоднення, що сприяє зменшенню притоку крові до мозку.

7. Захоплення кавою. Велика кількість кофеїну в крові теж може стати причиною регулярного головного болю вранці. Зазвичай такий синдром трапляється у справжніх кавоманів або любителів напоїв-енергетиків.

До речі, спричинити головний біль можуть і певні продукти, наприклад, шоколад, вино, ковбаса, сосиски і зелені салати. Ці харчі містять чимало нітратів. Учені припустили, що мігрені можуть бути спричинені накопиченням оксиду азоту, який утворюється під час метаболізму нітратів бактеріями, що мешкають у ротовій порожнині.

Тож якщо у вас зранку болить голова, спробуйте встановити причину. Відтак — і позбутись її.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел