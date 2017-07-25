Європейський банк реконструкції і розвитку більш ніж у два рази збільшив розмір компенсації за програмою IQ energy, яка спрямована на модернізацію і утеплення житла. При цьому максимальна сума гранту, яка є доступною одній фізособі, залишилася незмінною і становить 3000 євро.

Під час прес-конференції Шевкі Аджунер, директор ЄБРР в Україні, нагадав про цілі програми IQ energy: «Своїм рішенням – збільшити розмір гранту до 35% від загальної суми кредиту – ми прагнемо не лише допомогти мешканцям України утеплити і модернізувати своє житло, але і, що набагато важливіше в довгостроковій перспективі, свідомо переходити до раціонального споживання енергоресурсів через використання сучасних енергоефективних технологій».

Компенсація буде виплачуватися протягом 3-5 тижнів після підтвердження електронної заявки. Її можна буде отримати не лише на основне обладнання, але і на супутні товари, а також вартість монтажних робіт, якщо вони були придбані в кредит від банків-партнерів програми, разом з основним обладнанням. Договори про співпрацю за програмою IQ energy підписані з Райффайзен Банком Аваль, УкрСиббанком і ОТП Банком. Компенсацію можна отримати і при придбанні товарів за допомогою кредитних карт за рахунок кредитних коштів від Райффайзен Банку Аваль або ОТП Банку.

Керівник програми IQ energy Оксана Булгакова презентувала нову категорію, на яку можна буде отримати компенсацію при модернізації житла, – рекуператори: «Ми очікуємо, що нові умови і розширення каталогу технологій дозволять українцям модернізувати свої будинки якісними матеріалами, які відповідають європейським стандартам, і сприятимуть мінімізації втрат тепла в житловому секторі та підвищенню рівня комфорту».

Нові умови діють для товарів, куплених в кредит від банків-партнерів, починаючи з 11.07.17.

Більш детально про те як отримати 35% компенсації на утеплення житла, читайте в оновлених Правилах та Умовах.

Довідка

Програма IQ energy («Ай-Кью енерджі») розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), фінансується Партнерством Е5Р за підтримки Європейського Союзу, Шведського Агентства з Міжнародного Співробітництва та Розвитку (Sida) та Федерального міністерства фінансів Австрії. Загальний обсяг компенсацій на утеплення житла – 15 мільйонів євро. Метою програми є підвищення енергоефективності українського житлового сектора.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 р. Банк взяв на себе зобов’язання по наданню майже € 12 млрд. в рамках 369 проектів.