Завжди дітворі раді

Літні канікули, на які діти завжди чекають з нетерпінням, у розпалі. Допомогти провести їх цікаво завжди готові працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Починаючи з 1 липня, фахівці центру чергуватимуть на розташованих у місті універсальних спортивних майданчиках. Зранку — на вулицях Старий Ринок, Орлика і Купчинського, після обіду — Лесі Українки, Вербицького, 15 Квітня і ьратів Бойчуків.

Якщо у вас є бажання стати учасником надзвичайно цікавих майстер-класів чи зіграти з друзями у футбол, баскетбол, бадмінтон, ми з радістю допоможемо організувати для вас чи ваших дітей спортивне свято.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення