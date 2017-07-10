Зловмисники полюють на двоколісні

ЗА ОДНУ ДОБУ В ТЕРНОПОЛІ ПОЦУПИЛИ ТРИ ВЕЛОСИПЕДИ — ІЗ СХОДОВИХ МАЙДАНЧИКІВ БАГАТОПОВЕРХІВОК. ЩЕ ОДИН ДВОКОЛІСНИЙ ВКРАЛИ В ГУСЯТИНІ.

Власникам роверів у Тернополі не допоміг навісний замок на сушильному приміщенні. Злодій зірвав його та викрав велосипеди. Мешканка району залишила свій двоколісний транспорт у гаражі, однак і звідти злодій легко привласнив чуже, пошкодивши замок.

Єдиний і найбільш дієвий вихід із ситуації — дбати про надійну охорону велосипеда. Знайти крадений велосипед важко, бо зазвичай злодії намагаються швидко їх продати, часто на ринках у райцентрах чи в сусідній області. Документів на цей вид транспорту немає, тому довести, кому він належить, дуже складно. Тому власникам варто хоча б записати чи сфотографувати з рами його серійний номер.

Одна із важливих порад від правоохоронців — ніколи не залишайте свій велосипед на сходових майданчиках чи сушарнях без нагляду, навіть якщо ви замикаєте його на хороший велозамок. Саме звідти найчастіше викрадають транспорт.

Також поліціянти радять зберігати двоколісного в помешканні чи на балконі. Такий спосіб наразі хоч і незручний, проте найнадійніший. Навіть гаражне приміщення не врятує від злодія, якщо зачиняється на звичайний навісний замок і не перебуває під охороною.

Якщо на вулиці залишаєте ровер навіть на кілька хвилин — обов’язково закріпіть його на надійний ланцюг або замок. Можна обладнати велосипед велосигналізацією, а якщо це аж надто дороге задоволення, то намагайтесь принаймні залишати двоколісний у зоні дії камер відеоспостереження.

Адріана ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел