НЕДАВНО ДЕПУТАТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УХВАЛИЛИ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ДИТЯЧІЙ ХОРОВІЙ ШКОЛІ «ЗОРИНКА» ІМЕНІ ЇЇ ЗАСНОВНИКА І НЕЗМІННОГО ДИРЕКТОРА ІЗИДОРА ДОСКОЧА, КОТРИЙ ВІДІЙШОВ У ЗАСВІТИ НА ПОЧАТКУ РОКУ. ШКОЛУ ОЧОЛЮЄ ДРУЖИНА МАЕСТРО, ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК НАРОДНОЇ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ «ЗОРИНКА» АНЖЕЛА ДОСКОЧ.

Нині «зоренята» офіційно на канікулах, як і всі школярі, проте канікули й вихідні в «Зоринці» умовні. Так було за Ізидора Олексійовича і так є. Якщо хтось із дітей хоче позайматися індивідуально, його завжди зустріне викладач. Коли наближається якийсь концерт чи конкурс — діти розучують партії. Раз на тиждень без перерви на канікули відбувається репетиція хору батьків «зоренят». Цей хор був багаторічною мрією Ізидора Доскоча, яку він іще встиг втілити в життя. Саме батьківський колектив (як і дитячий) став цьогорічним лауреатом фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де є благословення».

Школа успішно відзвітувала під завісу навчального року. Відтак виборола друге місце (перше — господарі) на Всеукраїнському хоровому фестивалі «Жайвір скликає друзів-2017» (м. Львів). А зовсім недавно ансамбль семи дівчаток-«зореняток» виступав у рамках Днів України в Греції. Діти там не тільки поспівали, а й відпочили. Зоряним видалося літо і для цьогорічної випускниці школи Світлани Карчевської: дівчина виборола Гран-прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Талановита молодь України-2017».

— Коли Ізидора Олексійовича не стало, дехто запитував: «То що, вже «Зоринки» не буде?» — пригадує Анжела Альфредівна. —Запитували батьки, котрі планували віддати своїх дітей до нашої хорової школи. І це мене дуже обурювало. Та хто був на нашому травневому тригодинному концерті у філармонії з нагоди випускного, той пересвідчився, що «Зоринка» є і буде. Можливо, трошечки інакша, ніж була, бо ми цього разу дозволили собі співати попсу, але це — «Зоринка».

…Цьогоріч школа провела п’ятеро випускниць, але їхні місця в капелі не пустуватимуть. Із вересня в ній заструменить свіжа кров. А поки діти зайняті підготовкою до спільного з рок-хором Лондона благодійного концерту, що відбудеться 4 серпня на Театральному майдані Тернополя.

За словами Анжели Альфредівни, рок-хором із кількох сотень осіб керує випускниця «Зоринки», учасниця вокального телешоу «Голос країни-2017» Христина Дмитрик. Вона так багато розповідає своїм хористам про Україну, що 70 із них вирішили нарешті відвідати Батьківщину своєї диригентки і керівниці. Тож Христина потурбувалася про цикл благодійних концертів у Львові, Козовій (4 серпня з 12 години на площі Незалежності) і Тернополі (того ж дня о 17 годині на Театральному майдані).

У нашому обласному центрі лондонський рок-хор і народна капела «Зоринка» співатимуть, аби зібрати гроші для сиріт. Організатори концерту — міська рада і Тернопільський благодійний фонд «Майбутнє сиріт».

Поки «зоренята» розучують твори, які будуть виконувати разом із рок-хором, у «Зоринці» відбуваються прослуховування майбутніх новобранців, а з першого вересня стартуватиме навчальний процес, підготовка до нових фестивалів та конкурсів.

Фото з архіву “Зоринки”