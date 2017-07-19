Звільнення непрацездатного

Чи можуть мене звільнити з роботи, якщо тривалий час хворію та перебуваю на лікарняному?

М. ДАНИЛЮК.

м. Тернопіль.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’зку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Таке передбачено пунктом 5 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю.

Отже, вас можуть звільнити не скоріш як після чотирьох місяців поспіль перебування на лікарняному.

Орест ЗВАРИЧ.

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