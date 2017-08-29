Продаємо акваріум 140 л. Ціна 12000. Акваріум JinLong 0516, срібний, 100*36*54 см. Висота з тумбою 130 см. Освітлення. Зовнішній фільтр Eheim professionel3 250T з нагрівачем.
Йоршик для чистки шлангів, запаски для фільтра Eheim. Компресор TetraTec APS300. Компресор Atom-2. Нагрівач ComfortZone AQ250. Скребки для скла. Насос повітря ViaAqua VA-170B. Мікроскоп USB (підводний). Сифон для грунту Dennerle Mulmabsauger. Набір інструментів для рослин. Солемір TDS Meter 3.
Стуріусому панамську 50шт. Різні препарати, відсадники (2 шт.), сачки, замок, корягу, креветок прісноводних, неонів, равликів тіломеланія «оранжевий кролик» (3 шт.), меланію — багато, хелену — декілька. Тел. (050)198-30-99.