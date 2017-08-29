Із тими цінами скоро ковбасу будем робити не з мняса, а з повідла. Всьо росте, як на дріжджах, от тілько пенсії на місцю, та й із зарплатою сі не розженеш. Но ми люди загартовані, тому вижиєм і будем свєткувати. От тілько нинька вже який рік збоку нам гатят «Градами». І якось не до свєт. Може, […]