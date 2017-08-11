Безкоштовне навчання для інвалідів

Житомирське вище професійне училище-інтернат за 46 років свого існування випустило понад 9 тисяч кваліфікованих робітників із числа осіб з фізичними обмеженнями. За час навчання за учнями зберігається пенсія, також вони отримують стипендію, їх забезпечують чотириразовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням у гуртожитку. А ще передбачено безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції та гуртки.

На денну форму навчання за державним замовленням училище приймає осіб віком від 15 до 45 років, що мають інвалідність, але стан здоров’я яких дозволяє навчатись і працювати за обраною професією. На базі 11 класів ВПУ-інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників із таких професій: оператор комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору, соціальний робітник; взуттьовик; кухар, кондитер; слюсар-електрик, електромеханік із ремонту й обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Термін навчання — 1,5 року.

На базі 9 класів (термін навчання — 3 роки) в училищі готують фахівців за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника; кухар, кондитер; оператор комп’ютерного набору, електромеханік із ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

Особи, котрі закінчили спеціалізовані загальноосвітні школи для дітей зі зниженим слухом, можуть за півтора року здобути в училищі фах взуттьовика з індивідуального пошиття взуття та з пошиття ортопедичного взуття, а також кухаря, кондитера.

Адреса комунальної соціально-реабілітаційної установи «Житомирське вище професійне училище-інтернат»: 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43, ztvpui@gmail.com, zhvpu.zt.ua. Телефони: (0412) 47-32-71, (0412) 47-32-74 (приймальна директора), (0412) 47-32-77 (факс), моб. (068) 677-62-03, (093) 408-32-47.

М. САЛКО.

Фото з вільних джерел