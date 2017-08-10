Біла смуга, чорна смуга…

Позитивні емоції прихильників київського «Динамо» від вдалого старту своїх улюбленців у новому сезоні змінилися розчаруванням після останніх невдач. Біло-сині не тільки склали зброю перед швейцарським «Янг Бойз» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (0:2 у повторному матчі), а й минулої неділі не змогли обіграти в Полтаві «Ворсклу» — 0:0.

Утім у зустрічі четвертого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги підопічні Олександра Хацкевича навряд чи заслужили на втрату перших двох очок. Кияни з усіх сил намагалися зрушити з місця «автобус», пригнаний ледве не на лінію воріт господарів. Однак голкіперові-дебютантові полтавців Олександрові Ткаченку, який уже в дебюті замінив травмованого Богдана Шуста, стати кращим гравцем туру в першому ж проведеному матчі допоміг неймовірний «фарт». Чого тільки вартує момент, коли з ним на побачення вийшли Андрій Ярмоленко з Денисом Гармашем. Останньому, без сумніву, в стійку воріт було в стократ важче влучити, ніж принести своїй команді перемогу.

Зрештою, і про горезвісні підкилимні ігри теж не потрібно забувати. Реалії вітчизняного футболу, як не сумно про це згадувати, нині такі, що після непризначеного під час матчу із «Чорноморцем» у ворота «Динамо» одинадцятиметрового арбітра негайно дискваліфікували. А після борцівського прийому захисника «Ворскли» в протистоянні з тим же Гармашем іншого служителя футбольної Феміди хіба «пожурили»: мовляв, чому не попередив одного з лідерів киян і збірної України за… симуляцію. І це в той час, як два тури підряд донецьких бразильців Тайсона з Бернардом за більш ніж очевидні брудні прийоми карають жовтими, а не червоними картками.

Інші результати четвертого туру: «Карпати» — «Сталь» — 3:1, «Шахтар» — «Маріуполь» — 3:1, «Чорноморець» — «Олександрія» — 2:2, «Зірка» — «Верес» — 1:3, «Зоря» — «Олімпік» — 0:2.

П’ятий тур розпочнеться в п’ятницю, 11 серпня. Київські динамівці, яким наступного четверга, 17 серпня, доведеться провести перший виїзний поєдинок стадії плей-оф Ліги Європи з португальським «Марітіму», прийматимуть кропивницьку «Зірку». А ось «Олександрія», яка на цій же стадії другого за престижністю європейського клубного турніру так само в четвер зіграє в гостях із білоруським БАТЕ, прийматиме донецький «Шахтар» у суботу, 12 серпня.

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