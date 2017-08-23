«ЧЕРВОНИЙ»: боротьба, яка триває досі

ЗА 26 РОКІВ НОВІТНЬОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ УПЕРШЕ 24 СЕРПНЯ В ПОНАД 150 КІНОТЕАТРАХ УКРАЇНИ ПРОЙДЕ ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ «ЧЕРВОНИЙ». ЦЕ ДРАМАТИЧНА ІСТОРІЯ, В ОСНОВІ ЯКОЇ РЕАЛЬНІ ФАКТИ, ПРО ТЕ, ЯК УКРАЇНЦІ НАВІТЬ У НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО КОНЦТАБОРУ ЗБЕРІГАЮТЬ ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ, САМОПОВАГУ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ДУХ І ПРАГНЕННЯ ДО ВОЛІ.

Не стану переповідати змісту кінострічки, тим більше, що завтра тернополяни матимуть змогу переглянути її в «Сінема-Сіті», але скажу: «Червоний» — крутий фільм і вартий того, щоб його подивитися! Це серйозна робота українських кінематографістів, на рівні світового кіно такого плану — із динамічним сюжетом, цікавими типажами, яскравими спецефектами. Але якщо зарубіжні блокбастери, як правило, плід фантазії їхніх творців, то «Червоний» — гірка і водночас горда сторінка нашої історії — і в тому його особлива цінність: він показує справжнього українського героя — нескореного, незрадливого, непідкупного, який між життям і смертю в таборі вибирає… перемогу та волю. Може, це звучить дещо пафосно, але такого кіно нам справді бракувало.

Минулої суботи, на Спаса, у Тернополі відбувся його допрем’єрний показ за участю творців фільму: виконавця головної ролі львівського актора та режисера Миколи Берези, режисера-постановника Зази Буадзе і продюсерів Андрія Суярка та Володимира Філіппова.

На короткій прес-конференції перед фільмом Микола Береза, усміхаючись, зазначив: такої чарівної його усмішки у фільмі ми не побачимо. А потім уже серйозно розповідав, що драматична табірна історія у фільмі має щасливий кінець. «У ній українець не помирає з різними ліричними відступами, а перемагає. І це наша принципова позиція: щоб українці перемагали — кожен на своєму місці», — підкреслив виконавець ролі Данила Червоного. Актор також зазначив, що три місяці зйомок минули не марно, що робота над фільмом була цікавою й захопливою. І як показали попередні допрем’єрні покази в інших містах, глядач відчуває, з якою самовіддачею працювала уся знімальна група. «Мій персонаж Данило Червоний каже: «Хтось має бути першим». Ось і ми першими порушуємо тему, якої ще не було в українському кіно. Війна триває досі, і вона відбувається всюди, а не тільки на сході. Тож перемагаймо на всіх фронтах. Мені приємно, що ми можемо презентувати свою краплину в морі тієї перемоги», — наголосив Микола Береза. А як вдалося йому створити такий правдивий образ, запитували Миколу після перегляду фільму. «Актори по-різному налаштовуються на певну емоцію, на певний градус. Мені ж для цього інколи досить було згадати бійців в окопах на Донбасі, до яких часто їздив, щоб вибудувати роль», — відповів актор.

Режисер-постановник «Червоного» грузин Заза Буадзе розповів, що у фільмі знімались винятково українські актори із семи міст України. Для 80 відсотків з них — це дебюти в кіно. «Ви побачите цілу плеяду нових українських кінозірок», — зазначив режисер і закликав «дивитися українське кіно, переконуватися, що воно справді доброякісне і цікаве». «Започаткуймо звичку — зустрічатися на українських фільмах», — запропонував він.

Мене завжди вражало, як режисери-грузини відчувають українську душу, найглибші її порухи й нюанси. Це почалось ще з Параджанова та його геніального фільму «Тіні забутих предків». І ось тепер це демонструє Заза Буадзе. Він розповідав: у фільмі після зими приходить весна. Довго прокручував у голові, з чим може асоціюватися ця пора року. І враз зринула відповідь — з Пасхою! Викликав на знімальний майданчик автора роману «Червоний» та сценариста фільму Андрія Кокотюху і попросив прописати цей епізод для фільму. Так з’явилася у ньому чи не найзворушливіша історія табірного життя — святкування в’язнями-українцями Великодня і співу одного з українських славнів «Ой у лузі червона калина похилилася».

Творці кінострічки розповіли, що приступають до зйомок фільму за першою частиною роману А. Кокотюхи, яка охоплює життя Данила Червоного від 1936 до 1946 років — від студентства у Львівському університеті до хорунжого УПА «Остапа». Якщо у знятій стрічці за другою частиною роману ми побачили уже сформованого українського борця за волю, то у новому фільмі його творці покажуть, у якому горнилі гартувався такий незламний характер.

Активним було обговорення фільму після його завершення. У ньому взяли участь і політичні в’язні сталінських концтаборів, і журналісти, і представники влади. Відповідаючи на запитання, якою бачиться творцям фільму його аудиторія, продюсер Володимир Філіппов відповів: це громадяни України, які хочуть бачити свою країну вільною. Звісно, його не захочуть показати в Польщі, а тим більше в Росії. Він висловив жаль, що в Україні так мало кінозалів. У маленькій Чехії на 10 мільйонів жителів 10 тисяч екранів. В Україні в чотири рази більше населення, а кінотеатрів утричі менше. Над цим треба працювати, щоб українське кіно мало й комерційний успіх.

Цікаво, що музику до «Червоного» написав італійський композитор Франко Еко, один з улюблених учнів музичного генія Морріконе. А зняли фільм продюсерський центр «ІнсайтМедіа» та Одеська кіностудія в співпраці з мистецькою компанією Аrtbox за фінансової підтримки Держкіно: воно дало десять мільйонів на зйомки фільму. Це половина його бюджету.

Галина САДОВСЬКА.

На фото (зліва направо): виконавець ролі Червоного Микола БЕРЕЗА та режисер фільму Заза БУАДЗЕ.

Фото з вільних джерел