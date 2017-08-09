Чому зросли тарифи на проїзд?

Шановна редакціє! Просимо допомогти нам розібратися із ситуацією, що склалася між нами, пасажирами маршрутів Тернопіль — Кошляки — Підволочиськ і Тернопіль — Добромірка — Шили, та перевізником, що обслуговує ці маршрути.

Ранок 14 червня став для нас шоковою терапією: відбулося значне підвищення тарифу без попередження та без оприлюднення причин. Не можуть пояснити цього водії, котрі щодня у свій бік отримують хвилю критики. Мовчать і на автостанції. Цікаво, яка нині ціна за кілометр? Звертаємо увагу, що курс долара не зростав, як і ціни на пальне. Чому ж такі ціни на проїзд?

О. МОДНА, Л. ХОМИК, Г. ЛИС, О. ПЕРЕЩУК, Т. ОЛІЙНИК (усього 20 підписантів), пасажири маршрутів Тернопіль — Кошляки — Підволочиськ і Тернопіль — Добромірка — Шили.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Ми звернулися за роз’ясненням до голови правління ПрАТ «Збаразьке АТП-16140» Ігоря Волошина. Прокоментувати лист він відмовився. За попередньою інформацією, в Україні ще у 2015 році Кабмін відповідною постановою відмінив державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення (крім залізничних). Тож відтепер перевізники мають право самостійно встановлювати вартість проїзду, орієнтуючись на відповідні розрахунки і формули, розроблені КМУ.

Підготувала В. ПЕРУН.

Фото з вільних джерел