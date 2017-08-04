СМАКУЄ УКРАЇНСЬКИЙ МЕД. За чотири місяці 2017-го Україна експортувала 21,9 тисячі тонн меду на 36,9 мільйона доларів (у 2,3 раза більше проти такого ж періоду 2016-го і в 2,2 раза — проти 2015-го). Найбільшими країнами-покупцями нашого меду є США (34%, на 12,6 млн доларів), Німеччина (23%, на 8,5 млн доларів) та Польща (10%, на 3,7 млн доларів). Однак знавці стверджують: український мед вивозять за кордон бочками за безцінь. Там його перефасовують у малесенькі баночки і перепродують як «європейський». Отакі гешефти на Україні роблять сучасні спритники.

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ТІЛЬКИ ЦИФРИ. 74,7 мільярда доларів — таким є державний борг України, повідомляє Міністерство фінансів. На дев’ять мільярдів гривень подано різноманітних позовів проти «Приватбанку», повідомляє видання Finclub. 54 відсотки українських випуск–ників здобуватимуть вищу освіту за державні кошти, повідомляє Мін–освіти. Десять відсотків українців активно подорожують за кордоном, зазначалось на засіданні круглого столу в «Укрінформі». Повідомлення з Мінрегіону: 21% становить приріст темпів будівництва за січень-травень в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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І НЕМА НА ТО РАДИ. «Ось візьмемо начебто український канал NewsOne. Те, що він собі дозволяє, не вкладається в притомній голові. Наш інформаційний простір абсолютно не захищений у період війни. Триває відверта антиукраїнська пропаганда путінсько-геббельсівського розливу. Зокрема, відверта брехня з вуст Євгенія Червонєнка, який у своєму антиукраїнстві переходить усі межі. Його маячня про те, що нам без Росії гаплик, що нам треба жити в мирі, звучить кумедно…» — пише письменник Юрій Винничук.

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ПИТАННЯ РУБА. На одному з українських телеефірів, на якому обговорювали заборону на в’їзд до України російським співакам, які відвідували Крим, Матвій Ганопольський запитав: «Чому українці ходять на концерти артистів, які представляють країну, яка щодня вбиває українців? Де їхня совість, любов до своєї країни, елементарна національна гідність? Їм наплювати на своїх співвітчизників, вони зав’язнули в зоологічному егоїзмі? Залишилося лише відчайдушно заволати у стилі Володимира Яворівського, «що ж ми за народ такий?»

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ЗА КУЛІСАМИ ГАРНОЇ КАРТИНКИ. Під час Хресної ходи вірян УПЦ Московського патріархату, попри всю її охорону, противникам МП вдалося зустріти опонентів на підступах до Володимирської гірки. Кілька чоловіків із плакатами і прапорами вигукували «Здохни, Москва!» Спостерігалося паломництво і серед професійних прохачів: поліціянти бачили, як їх розставляли вздовж ходи через кожні 5—10 метрів. Щоправда, більшість недужих «зцілювались», щойно бачили телекамери. До пам’ятника князю Володимиру принесли 11 чудо–

творних ікон. Їх швидко відгородили од простого люду, коли приїхало високе духовенство та впливові гості. Депутат Михайло Добкін ревно цілує всі ікони, після чого робить селфі. Слідом до ікон прикладається «православний олігарх» Вадим Новинський, далі Бойко і решта регіоналів. На Володимирську гірку для спільної молитви звезли, за даними правоохоронців, близько 15 тисяч вірян.

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І ЗА КИРИЛА НЕ ЗАБУВ. Митрополит Онуфрій, предстоятель УПЦ Московського патріархату, біля пам’ятника князю Володимиру Великому просив благословення для України, для вірян і для Московського патріархату Кирила. «Ми дякуємо святому князю Володимиру, що він зміг перевести народ з хижого в добрий, який зараз називається Свята Русь», — сказав владика Онуфрій.

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ІЗ ФУТБОЛІСТА У СВЯЩЕНИКИ. Екс-футболіст «Манчестер Юнайтед» Філіп Малрайн став монахом Домініканського ордену та дав обітницю бідності. У футболі він заробляв по 700 тисяч доларів на рік. Таїнство священства Малрайну уділив у Дубліні архієпископ Йозеф Августин Ді Нойя. У жовтні минулого року колишнього футболіста посвятили в диякони. Він два роки вивчав філософію в Королівському університеті Белфаста і рік — теологію у Папському університеті в Римі.

За інформаціями видань «Українське слово», «Україна молода», «День», «Українські новини», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел