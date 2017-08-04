Хто хоче, той працює

Пунктуальності депутатам Тернопільської обласної ради у Віктора Ющенка не позичати: в середу, другого серпня, шосте пленарне засідання п’ятої сесії розпочалося з годинною затримкою.

Спершу упродовж кількох годин народні обранці затверджували порядок денний. Вирішили не розглядати питань, що стосувалися утворення госпітальних округів та проведення громадського обговорення цього питання, реорганізації закладів служби крові області та ін. Натомість депутати внесли свої пропозиції: до прикладу, проект рішення про підвищення пенсії для працівників склодувних підприємств області, святкування у 2018-му 60-річчя від дня заснування музичного училища ім. С. Крушельницької та інші.

Серед рішень, які депутати встигли ухвалити на пленарному засіданні, — внесення змін до обласного бюджету на цей рік та змін до обласної програми вшанування українців, які постраждали у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, та Героїв Небесної Сотні й учасників АТО (програма розрахована на 2017—2019 роки); створення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради та затвердження положення про цю комісію. Народні обранці проголосували за обласні програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2017—2020 роки, соціальної підтримки сім’ї та протидії сімейному насиллю на аналогічний період, впровадження Української хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області.

Попри критику, було прийнято звіт управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації про реалізацію проектів, які втілювали в життя за рахунок коштів із Державного фонду регіонального розвитку.

Лише кілька хвилин зайняло ухвалення проектів рішень про зміни до програми розвитку видавничої справи та інформаційного простору в Тернопільській області на 2017—2020 роки.

Не посміли народні обранці відхилити звернення до Президента України про пришвидшення розгляду звернення щодо присвоєння звання Героя України Юрієві Горайському (посмертно). Як відомо, Юрій Горайський був головою Збаразької райдержадміністрації. Після звільнення з посади відбув добровольцем у зону АТО. Торік навесні під час виконання бойового завдання боєць разом із побратимом отримали смертельні поранення.

Перед депутатами виступила мати одного з військовополонених і подякувала за виділену з обласного бюджету допомогу її родині. Як відомо, облрада ухвалила рішення про надання коштів для сімей військовополонених у розмірі 50 тисяч гривень.

Не за всі проекти рішень, як цього й слід було очікувати, народні обранці хотіли голосувати позитивно. Так, депутати вирішили не підтримувати проект рішення про свій звіт перед виборцями.

Декілька документів через потребу доопрацювання перенесли на наступне пленарне засідання. Зокрема, свого часу чекатиме проект рішення «Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 31 травня 2016 року №175 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Свобода» та редакції газети, співзасновником яких є Тернопільська обласна рада».

Загалом день продуктивної праці депутатів, зокрема тих, хто все ж вирішив завітати до сесійної зали і виконати свій обов’язок перед виборцями, приніс немало добрих плодів.

Андрій КОРНІЙЧУК,

студент ІІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел