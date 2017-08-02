МИ ХОЧЕМО МИРУ, АЛЕ НЕ В НЕВОЛІ

МИНУЛОЇ П’ЯТНИЦІ ВИПАЛА НАГОДА ЗАЛИШИТИСЬ УДОМА. ПОРАДІЛА, ЩО ЗМОЖУ ПОСЛУХАТИ БОГОСЛУЖІННЯ У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ СОБОРІ, ПОДИВИТИСЬ ХРЕСНУ ХОДУ ВІРЯН КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ НА ВОЛОДИМИРСЬКУ ГІРКУ, МОЛЕБЕНЬ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА РІВНОАПОСТОЛЬНОМУ КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ, ХРЕСТИТЕЛЮ РУСІ-УКРАЇНИ. ЗДОРОВ’Я ВЖЕ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЇХАТИ ДО КИЄВА І БРАТИ УЧАСТЬ У ЦИХ ВЕЛИЧНИХ ЗАХОДАХ, ТОЖ ХОТІЛОСЬ ЇХ ПОБАЧИТИ ХОЧ БИ ПО ТЕЛЕВІЗОРУ.

Але де там. Цьогоріч телебачення практично проігнорувало святкування 1029-ї річниці хрещення Русі-України Київським патріархатом. Картинку Богослужіння у Володимирському соборі і подальших подій демонстрував у полівікні канал «112 Україна» — але лише картинку: глуху і німу, а на її тлі точилися пустопорожні політичні балачки. У випусках новин найширше висвітлював ці святкування «5 канал», а увечері надав слово речнику УПЦ КП архієпископові Євстратію (Зорі), який уже постфактум підбивав підсумки Хресного ходу. А найбільше дратував «Перший Національний»: у час, коли проходила Хресна хода, він демонстрував… футбольний матч між командами України та Єгипту. На трибунах — жодного глядача. Навіть фанатів футболу цей поєдинок не зацікавив. Хто ж його дивився по телевізору? А така важлива церковна і національна подія залишилась поза увагою телеканалу.

У неділю під час проповіді після Богослужіння у Свято-Троїцькому духовному центрі на честь Данила Галицького його настоятель о. Анатолій Зінкевич розповідав, яким величним було цьогорічне відзначення річниці хрещення Русі-України в столиці.

— Тисячі людей зібрались. Уперше в святкуванні взяли участь учасники АТО і військові капелани. Сотні родичів захисників України від російського агресора несли портрети загиблих на Донбасі своїх синів, чоловіків, батьків. Вони ніби живі йшли у Хресній ході разом з нами і возносили подяку Господу. А попереду багатолюдної процесії разом з усіма йшов 90-літній Патріарх. І не було ні надмірної охорони, ні металошукачів. Ось що треба було показувати…

Не показували. Навіть для «Першого Національного», не кажучи вже про олігархічні канали, це не було подією номер один того святкового дня.

І знову спливла гра цифрами, якої уже не було останніми роками. Поліція заявила, що в ході УПЦ Київського патріархату бере участь близько двох тисяч вірян. Це обурило архієпископа Євстратія: цифру озвучили ще за п’ятнадцять хвилин до початку Хресної ходи. А колона тим часом розтягнулась більш як на кілометр. Які ж треба було мати зменшувальні лінзи, щоб нарахувати у ній лише дві тисячі осіб. Сам же архієпископ стверджує, що у Хресній ході взяло участь понад 20 тисяч вірних Київського патріархату. За даними «Радіо Свобода», вулицями столиці тільки учасників АТО пройшло до тисячі. Небачена досі єдність Української церкви та захисників України. «Українські новини» назвали свою цифру учасників цієї ходи: сім тисяч. Потім на ній зупинилась і поліція. Про дві тисячі уже не згадувала…

Таке єднання православного люду, українського воїнства та Української церкви так яскраво проявилось уперше. Кого не вистачало у цій колоні, так це представників влади. І Президенту, і прем’єрові вистачило мудрості не приєднатись до Хресної ходи УПЦ Московського патріархату, що відбулася днем раніше, і на яку запрошували керівництво держави. А от стати поруч із тими, хто захищає Україну від нападника, плекає український дух та українські цінності, сміливості у перших осіб країни, на жаль, забракло. Хоч Президент і написав у «Фейсбуці» з нагоди свята: «Володимир Великий 1029 років тому ухвалив доленосне рішення — охрестити Русь-Україну. Він прийняв віру від Константинопольської церкви, яка для нас і понині є Церквою-Матір’ю. Саме від неї ми очікуємо визнання Автокефалії Української церкви — рівної до інших помісних православних церков. І, зрозуміло, духовно та адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора». За словами Петра Порошенка, вибір християнської віри князем Володимиром був європейським вибором.

А поки що реалії такі, що дві православні церкви в Україні у день пам’яті князя Володимира проводять окремо свої хресні ходи і свої молебні біля пам’ятника хрестителю Русі. І одні, й інші молилися за мир і злагоду в Україні. Чому ж тоді не роблять цього разом? Та тому, що ті мир і злагоду кожна з церков бачить по-своєму. Як справедливо зазначав архієпископ Євстратій, ми не хочемо миру в неволі, ми хочемо його в своїй незалежній країні. А от УПЦ (МП) усе ще тримається за Москву, за «рускій мір». І хоч велелюдною була її цьогорічна хода (церква заявляла про сто тисяч учасників, поліція — про 15000), і одинадцять чудотворних ікон несли, але йшли з нею лише одіозні політики з «Опоблоку», а охороняли її так, наче не по своїй землі люди йшли, а переходили через чужу…

Галина САДОВСЬКА.

На фото: Хресна хода вірян УПЦ Київського патріархату.

Фото з вільних джерел