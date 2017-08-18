Мисливець за… шоколадом

Мешканця обласного центру, який перебуває в розшуку за наркотики, зловили на крадіжці… шоколаду.

Працівниця продуктового магазину помітила, як потенційний покупець постійно оглядався, мандруючи поміж прилавками. А потім почав ховати шоколадки в кишені. Вона одразу натиснула на кнопку тривоги.

На місце події прибув найближчий наряд реагування управління поліції охорони. Чоловіка схопили і вилучили в нього шість плиток шоколаду.

Під час слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що мешканець обласного центру ще й перебуває в розшуку за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту). Наразі затриманий перебуває в Тернопільському відділі поліції. Триває слідство.

Г. ЛИСАК.

Фото з вільних джерел