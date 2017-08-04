Найголовніше — процес

…а не результат — часто можна почути такий жарт. Українські борці з усім поганим, що тільки є у владі, вочевидь, великі прихильники цієї думки. І те, що ми бачимо упродовж хоч і невеличкої, та вельми насиченої історії офіційної боротьби з корупцією в Україні, — яскравий приклад.

«Смітникова люстрація» досі стоїть перед нашими очима. Узяти хоча б яскраві картинки з чиновниками в головних ролях, що служили режиму Януковича і дивом пройшли крізь «сито очищення» (може, кому трішки піджак попсували плямками від гнилих продуктів зі сміттєвого бака або кому в кишені кісточка застрягла).

Церемонія «нагородження» наручниками і пафосний вихід до журналістів у супроводі спецназу теж сколихнули нашу уяву. «О, посадять!» — хтось із нас радісно тер руки і не пропускав випусків новин у сподіванні дочекатися публічного покарання.

Та де там. Велика рибка виявилася такою зубатою і слизькою, що порвала всі пута і вирвалася на волю. А ми залишилися злі й голодні з порожньою тарілкою на колінах і виделкою в руках перед зомбоящиком. Видовища були, а хліба не дочекалися. Ух! Хоч би до стовпа ганьби прив’язали і один-однісінький раз батогом свиснули!

Коли тобі дають лише нюхати запашну страву, та не дозволяють хоча б ложку в рот закинути, апетит пропадає. І вже не дуже-то й хочеться сидіти перед телевізором з надією, що тобі щось перепаде. От хоча б узяти позапланову перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка. Генпрокуратура почала «полювання», знову смакуватиме процесом, а нам уже щось і їсти перехотілося. Ну, підозрюють чоловіка в ухиленні від сплати податків за час роботи в Адміністрації Віктора Януковича. Так-так, це не одруківка. Пан Данилюк радником президента-втікача був. І якось прослизнув крізь лабета люстрації в уряд Володимира Гройсмана. От, підозрюють і будуть шукати докази. А потім так само, смакуючи процесом, доводитимуть їхню справжність. А потім, може, до суду діло дійде. А потім, гляди, і до волі — раптом «сіті» порвуться чи мишка заведеться і дірку прогризе.

Та ви не переживайте, процес іде, видовища триватимуть. Головне — хліба із собою прихопіть, бо сумніваюся, що вам перепадуть хоч крихти.

О. ЯКУШКО.

Фото з вільних джерел