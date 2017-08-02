Найкращий подарунок — враження

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПОСІЛА ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ ЗА СУМОЮ КОШТІВ, ЗІБРАНИХ ПІД ЧАС ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ». ЦЬОГОРІЧ НАШІ ВОЛОНТЕРИ ЗІБРАЛИ 244 ТИСЯЧІ 102 ГРИВНІ (ЗАГАЛОМ В УКРАЇНІ — ПОНАД 3 МЛН 181 ТИС.).

Найщедрішим на Тернопільщині став обласний центр (29519 грн). На другій позиції — Теребовлянський район (23022 грн), на третій — місто Чортків (21865 грн). Найменше грошей вдалося зібрати в Збаразькому районі (2200 грн). Так, із хати по нитці, — і необхідним обладнанням поповниться офтальмологічний кабінет Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, адже цьогорічна акція тривала під гаслом «Я хочу бачити життя!» А поки триває процедура закупівлі обладнання, волонтери мають можливість отримати за свою працю винагороду у вигляді вражень.

За словами представника Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» в Тернопільській області Арсена Ляхоцького, щороку в акції беруть участь 500—600 молодих людей із Тернопільщини, котрі стукають до сердець небайдужих краян із проханням пожертвувати гроші для хворих діток.

За підсумками акції один із найактивніших волонтерів щороку отримує від Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» суперприз — поїздку до Польщі на рок-фестиваль «Зупинка Woodstock» (Przystanek Woodstock). Цього року таким щасливчиком став Назар Шафранський із Микулинців.

До речі, фестиваль Woodstock Ukraine уже вшосте відбуватиметься в Україні. Це благодійний, так званий подячний соціальний проект, організований волонтерами для волонтерів із метою підтримки благодійного руху та розвитку рок-музики. Потрапити туди можна безкоштовно, зареєструвавшись на сайті фесту. Цьогорічний Woodstock Ukraine відбудеться 11—13 серпня 2017 року на аеродромі «Цунів», що у Львівській області.

Іще один вид заохочення-подяки волонтерам акції, ініційований відділом сім’ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації, — дводенні сплави Дністром у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон». Цього літа таких сплавів було вже три. За двома різними маршрутами, але однаково видовищними й багатими на враження. З багатьма зупинками для купання і милування гротами й водоспадами, з посиденьками біля вогнища, з ночівлею в наметах…

…Нагадаємо, що торік у рамках благодійної акції «Серце до серця» волонтери Тернопілля зібрали 141 тис. 009, 40 грн. За ці гроші придбали обладнання для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Для пацієнтів нашої області діагностика та лікування за допомогою цього обладнання безкоштовні.

Фото з вільних джерел