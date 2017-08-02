Настя все одно молодець

Минулої неділі в угорському Дьорі завершився XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Сорок чотири юних українських спортсменів віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які продемонстрували свою майстерність у легкій атлетиці, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці і плаванні, повернулися додому в гарному настрої, завоювавши три золоті, чотири срібні та одну бронзову медалі.

Нагород у збірної України, без сумніву, могло би бути більше, якби на завершальній стадії змагань у спортивній гімнастиці її величність Фортуна не відвернулася від вихованки Тернопільської ДЮСШ №2, учениці школи-колегіуму імені Й. Сліпого Анастасії Бачинської. Підопічна заслуженого тренера України Тетяни Геращенко, яка є лідером збірної України в своїй віковій групі, зуміла під час кваліфікації вдало пройти всі види програми і пробитися до фіналу багатоборства з четвертим результатом, набравши 53,150 бала. Та ще й потрапила до фіналів у вільних вправах, на брусах і колоді.

На жаль, у день, коли розігрувалися нагороди, Анастасії, на думку тренера збірної України Ганни Лев, не вистачило психологічної стійкості. Дебютантка міжнародних стартів упала з колоди і брусів, нівелювавши власні шанси на медаль. Та Настя, переконана наставниця, все одно молодець. Зібралася і вдало виконала інші вправи. І перший у житті міжнародний старт завершився одинадцятою позицією. Хоча і не добрала до показаного в кваліфікації результату три бали — 50,150.

На фото: тернопільська надія спортивної гімнастики України Анастасія БАЧИНСЬКА під час виступу на юнацькому олімпійському фестивалі.

Фото із сайту НОКу України