Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Вибір редакції  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Настя все одно молодець
02.08.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Настя все одно молодець

Минулої неділі в угорському Дьорі завершився XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Сорок чотири юних українських спортсменів віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які продемонстрували свою майстерність у легкій атлетиці, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці і плаванні, повернулися додому в гарному настрої, завоювавши три золоті, чотири срібні та одну бронзову медалі. 

Нагород у збірної України, без сумніву, могло би бути більше, якби на завершальній стадії змагань у спортивній гімнастиці її величність Фортуна не відвернулася від вихованки Тернопільської ДЮСШ №2, учениці школи-колегіуму імені Й. Сліпого Анастасії Бачинської. Підопічна заслуженого тренера України Тетяни Геращенко, яка є лідером збірної України в своїй віковій групі, зуміла під час кваліфікації вдало пройти всі види програми і пробитися до фіналу багатоборства з четвертим результатом, набравши 53,150 бала. Та ще й потрапила до фіналів у вільних вправах, на брусах і колоді.

На жаль, у день, коли розігрувалися нагороди, Анастасії, на думку тренера збірної України Ганни Лев, не вистачило психологічної стійкості. Дебютантка міжнародних стартів упала з колоди і брусів, нівелювавши власні шанси на медаль. Та Настя, переконана наставниця, все одно молодець. Зібралася і вдало виконала інші вправи. І перший у житті міжнародний старт завершився одинадцятою позицією. Хоча і не добрала до показаного в кваліфікації результату три бали — 50,150.

На фото: тернопільська надія спортивної гімнастики України Анастасія БАЧИНСЬКА під час виступу на юнацькому олімпійському фестивалі.

Фото із сайту НОКу України

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини