Не оминуть нікого

І дітвора з нових табірних змін оздоровчих комплексів «Лісова пісня» поблизу Борщева та «Збруч» у Скалі-Подільській дістала чудову нагоду взяти участь у всеукраїнських фізкультурно-масових змаганнях «Олімпійське літо». В першому з них на старт вийшло 157 юних спортсменів, у другому ще більше — 172-є дітей.

Кожен із задоволенням продемонстрував свою майстерність у різноманітних естафетах та розвагах на швидкість, спритність, влучність, витривалість — бігові «змійкою», веденню футбольного і флорбольного м’ячів, влучанні в кошик баскетбольним, метанні тарілочок «фрізбі», човниковому бігу, боулінгу тощо.

Цікаві змагання тривали в обох таборах більше півтора години. Найбільш швидкі і спритні школярі, звичайно ж, завоювали велику кількість «талонів здоров’я», які змогли обміняти на призи від «Спорту для всіх», Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України і видавництва «Школярик» — багаторічного мецената змагань, що їх організовує Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення. Але і ті дітки, яким не вдалося перемогти в естафетах, без пам’ятних відзнак не залишилися.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»