Оце так заробітки…

12 тисяч американських доларів віддав мешканець Тернопільського району шахрайці за обіцянку посприяти виїзду його дітей у США.

Жінка розповіла потерпілому, що має в Сполучених Штатах Америки знайомого. Той усе організує і зі всім допоможе. Потрібно було лише заплатити згадану суму, аби вирішити питання.

Чоловік віддав кошти і став чекати. Час минав, а результату не було. Потерпілий звернувся до зловмисниці з проханням з’ясувати, що відбувається. З’ясувалося, що «знайомий» відмовився братися за справу, а тернопільчанка отримані кошти встигла витратити на власні потреби. Тож не залишалося в чоловіка виходу, як звернутися до поліціянтів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 КК України. Також правоохоронці перевіряють, чи не причетна зловмисниця до інших шахрайських оборудок. Триває досудове розслідування.

О. ЯКУШКО.

Фото з вільного життя