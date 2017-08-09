ПІДКАБЛУЧНИК

Коли Олексій застав дружину з коханцем у їхній спальні, йому ніби відро холодної води на голову вилили. Адже він і подумати не міг, що його кохана Інночка на таке здатна.

Товариші називали його підкаблучником, бо в усьому потурав дружині, а заради її забаганок працював на двох роботах. Він завжди обурювався на насмішки друзів, бо ж чому має не дбати про дружину, якщо вона в нього найкраща? Вдома чисто, а Інна завжди чекає його з усмішкою і свіжою вечерею. Вона слова йому кривого ніколи не сказала, нічим не допікала, як інші жінки своїм чоловікам. Тільки муркотіла:

«Олексійчику, ти у мене такий хороший, найтурботливіший чоловік у цілому всесвіті». Ну хіба запідозриш таку чуйну половинку в підступності? Насправді ж виявилося, що той коханець у неї був не першим. Інна водила любчиків до квартири, в якій Олексій власними руками зробив ремонт. Прямісінько в їхнє сімейне гніздечко.

Після викриття вона ще намагалася примиритися, навіть клялася, що любить його. Ага, любить! Хіба відвідувати салон краси, ходити по магазинах із подружками і розважатися за його гроші, бо ж після закінчення інституту працювати навіть не думала. Олексій у відповідь на виправдання дружини й слова не зронив. Коли ж Інна зрозуміла, що її забезпечене й безтурботне життя зазнало краху, то випалила йому прямо в очі: «Подумаєш! Ще кращого від тебе знайду».

Олексій був впевнений: на такого дурня, як він, колишня довіку не натрапить. Однак не минуло й трьох місяців, як Інна на своїй сторінці у соцмережі «засвітилася» із якимсь мачо. Обоє відпочивали на дорогому курорті й цмулили коктейлі із соломинок. А той, «кращий», обіймав Інну, ніби незнану дорогоцінність. «Ех, ти, підкаблучнику, навіть не знаєш, у що вляпався», — скривився Олексій, вдивляючись у безтурботне обличчя незнайомого чоловіка. Нічого, крім жалю, до нього не відчував.

Відтоді усе жіноцтво Олексій вважає хитрим і підступним. Аби забути про чорну смугу в житті, виїхав за кордон. Уже п’ять років гарує в Португалії. Батьки не напросяться його повернутися назад. Благають одружитися, внуків чекають. Але чоловік непохитний. Звісно, не одній дівчині-заробітчанці впадає в око симпатичний роботяга, але Олексій затявся: більше ніяких серйозних стосунків. Ану ж попадеться така, як Інна, що лише користатиме з благовірного? Ні, підкаблучником він більше не буде.

Катерина ПАСЛАВСЬКА.

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