Податок на «зайві» метри

Я маю в селі хату загальною площею 150 кв. м. Чи треба сплачувати податок за цю нерухомість?

ВАСИЛЬ О.

Збаразький район.

Згідно з Податковим кодексом за будинок площею понад 120 кв. м сплачується податок. Ставки податку визначає місцева влада. На Тернопіллі — це один відсоток від мінімальної зарплати. До першого липня ц. р. ви повинні були отримати платіжку з вимогою сплати цього податку за минулий рік. Мінімальна зарплата на початок минулого року становила 1378 грн.

Якщо ваш будинок має площу 150 кв. м, то за «зайві» 30 кв. м доведеться сплатити 413 грн. 40 коп. (1378:100х30). Строк сплати — до 28 серпня 2017-го.

До речі, оподатковуються не лише житлові будинки, а й гаражі, сараї, погреби, літні кухні тощо.

Найпоширенішим способом не сплачувати цього податку є реєстрація нерухомості на кількох власників, щоб сумарно не перевищувати неоподатковувані площі. А в разі нового будівництва приватних домоволодінь — їх не вводять в експлуатацію і не реєструють у державному реєстрі.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел