Один із ефективних заходів активної підтримки безробітних на Тернопіллі – організація їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Так, у січні-липні цього року 2823 особи зі статусом безробітного були охоплені профнавчанням за 304 напрямками.

Рівень працевлаштування після такого навчання склав 96,7%. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

200 безробітних регіону вчилися на базі Івано-Франківського та Рівненського центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Зокрема, під конкретне замовлення новоствореної на Тернопіллі Борсуківської об’єднаної територіальної громади у Рівному за спрямуванням Лановецького райцентру зайнятості семеро безробітних підвищували кваліфікацію за навчальною програмою: «Соціальний супровід малозабезпечених громадян та людей похилого віку». Усі вони після завершення навчання працевлаштовані у територіальному центрі соціального обслуговування згаданої громади.

2006 осіб стажувалися безпосередньо на робочих місцях підприємств, організацій та установ області.

«Професійне навчання проходили й 62 демобілізованих атовці, з них 50 завершили навчання і успішно працюють. 46 краян здобувають професійну освіту у навчальних закладах країни завдяки безкоштовним ваучерам, виданим місцевими центрами зайнятості», – зазначив директор ОЦЗ.

Чимало безробітних навчалося за сприяння обласної служби зайнятості на водіїв транспортних засобів, адміністраторів, електрогазозварників, кухарів, продавців продовольчих та непродовольчих товарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, слюсарів-ремонтників. Уперше на замовлення ТзОВ «Максима-В» (м. Тернопіль) було організовано навчання за індивідуальною програмою для двох безробітних за професією електромеханік з ліфтів. Один із слухачів уже отримав професію і оформлений на постійне місце праці у товаристві.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото з вільних джерел