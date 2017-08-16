РУКОТВОРНИЙ ПАМ’ЯТНИК ПРАЦІ ВОЛОНТЕРІВ

Нелегкі будні волонтерів, які щодня допомагають бійцям АТО вистояти в боротьбі за незалежність України, у тритомнику «Наші Атланти» описав письменник, журналіст і волонтер Степан Герилів. Свої книжки він презентував дев’ятого серпня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Письменник родом із Львівщини. Проте сьогодні він проживає у прифронтовому місті Бердянську, де разом із колегами заснував у 2014 році волонтерську організацію «Наші Атланти». Відтоді вони допомагають українським військовим у зоні АТО.

— У соціальній мережі «Фейсбук» ми ледь не щодня розповідали про нашу діяльність, описували все, що робимо і що відбувається з нами й довкола нас. Але одного дня в мене виникла думка, що варто всі ці розповіді зберегти для наступних поколінь. Тож взявся за написання книжки, в якій у хронологічній послідовності розмістив світлини, різноманітні розповіді, замітки, короткі повідомлення із Фейсбуку, свої поезії про нашу щоденну роботу, — розповів Степан Герилів.

Першу книжку із цього циклу «Наші Атланти: жертовність во ім’я спасіння» письменник видав ще у 2015-му. Тоді презентував її в Тернополі й висловив надію, що на продовження не вистачить матеріалу, бо війна нарешті закінчиться. Але життя диктує інший сценарій, і матеріалу накопичилося ще на два томи. Степан Миколайович зізнається, що книжки ці небажані, і він волів би, щоб причини писати їх не було.

У створенні тритомника письменнику допоміг його друг, журналіст і редактор Михайло Зубик. Степан Герилів стверджує, що без його допомоги ці книжки не побачили б світ, адже він, як літературний редактор, довершив їх. Своєю чергою Михайло Зубик зазначив, що ці три томи є надзвичайно важливими для української історії, адже там описаний кожен день наших волонтерів, усі поїздки на фронт, зустрічі із бійцями. Розповідає, що працювати над книжками було складно, адже доводилося читати і пропускати крізь себе все те, що пережили волонтери.

— У книжках описано практично кожен крок, кожну дію, кожну здобуту й витрачену копієчку на благе діло волонтерської організації, — зазначив Михайло Зубик. — І справді, коли вчитуєшся в ці рядки, у відгуки людей, яким надавали допомогу, то розумієш, що наш народ — непереможний.

Автор зазначив, що друга книжка тритомника «Наші Атланти: незмірна чаша милосердя» змушує хвилюватися, страждати, сумувати, плакати і водночас — пишатися тим, що Україна багата не тільки на мужність кожного воїна, а й на милосердя простих людей.

Завершальний том трилогії «Наші Атланти: вистояти і перемогти» найменший за обсягом, але в ньому не менш важливі розповіді про будні наших воїнів. Ці книжки — це своєрідний художньо-документальний щоденник, що став рукотворним пам’ятником праці волонтерів.

Фото авторки