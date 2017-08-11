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11.08.2017 автор:  Вільне Життя

Стратегічно важлива дорога Львів-Тернопіль оновлюється день за днем

На минулому тижні на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області стартував ремонт траси Н-02 Львів-Тернопіль.

 Ця дорога є частиною транснаціонального коридору GO highway, яким Укравтодор планує з’єднати українські порти Одеса та Миколаїв із польським Гданськом.

«Завдяки тому, що керівництво Служб автомобільних доріг у Тернопільській та Львівській областях завчасно підготували проектно-кошторисну документацію, роботи на трасі Львів-Тернопіль розпочали в першу чергу», – зазначив голова Укравтодору Славомір Новак.

 Станом на сьогодні, 10 серпня, шляховики Тернопільщини відфрезували покриття на 4 кілометрах дороги, за допомогою установки КМА було укладено 1200 погонних метри асфальтобетону. Нагадаємо, суть роботи цього механізму в тому, що він змішує знятий старий шар асфальтобетону з гранітними щебеневими матеріалами, цементом і емульсією. Згодом асфальтоукладальник встелює монолітний шар. Також на 4 кілометрах узбіч було проведено земляні роботи.

 «На цю трасу традиційно надходить найбільше скарг. Свою частину дороги Львів-Тернопіль ми плануємо завершити до кінця жовтня. Сподіваємося, що після ремонту водії зважатимуть на правила дорожнього руху і перевезення вантажів, оберігаючи таким чином державне майно від руйнувань», – коментує очільник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

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