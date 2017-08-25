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25.08.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Телефонуйте, вам обов’язково допоможуть

Традиційну гарячу лінію Тернопільської ОДПІ на наступному тижні запланували на перший же робочий день. Отож, у понеділок, 28 серпня, зателефонувавши з 15-ї до 16-ї години за номером 43-46-46, зможете отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять. 

Утім, звісно, є і головна тема телефонного діалогу. Начальник управління обслуговування платників Володимир Гузенков залюбки ознайомить кожного з адміністративними послугами, які надаються в Центрі обслуговування платників.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

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