Це також шкодить здоров’ю

УСІМ ВІДОМО, ЩО АЛКОГОЛЬ — ОТРУТА, НІКОТИН — ОТРУТА. АЛЕ Є ЗЛО МЕНШ ОЧЕВИДНЕ. ОСЬ ДО ЧОГО МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ЗВИЧАЙНІ ПОБУТОВІ ЗВИЧКИ.

Підвищена любов до жуйки

Що станеться, якщо постійно жувати жуйку? У гіршому разі — перекосить обличчя. Якщо жувати увесь час на одному боці, може розвинутися синдром скронево-нижньощелепного суглоба. А від цього болять зуби, вуха і голова. Гастрит на такому тлі — ніби приємна розвага. Він, щоправда, найбільш імовірний наслідок шкідливої звички.

Немите офісне горня

Чарльз Герба, професор мікробіології з Університету Арізони (США), попереджає: така звичка може істотно зашкодити здоров’ю. 90% офісних горнят заражені мікробами, причому на 20% посуду живе величезна колонія поліморфних бактерій (fecal bacteria). А це спричиняє герпес, нудоту, розлад шлунка і криваву діарею.

Обгризений олівець

Чому за правилами пристойності не прийнято гризти ручку/олівець? Можливо, причина в тому, що людей з коричневими борознами на зубах або зовсім без різців і корінних уважають менш привабливими, ніж володарів красивої усмішки. Якщо гризти постійно, виникають мікротравми, тріщини на емалі, дрібні відколювання. Це може призвести до підвищення чутливості зубів.

Немиті руки після спілкування з твариною

Чим загрожують контакти з тваринами? Тим, що, крім котика, у вас, можливо, заведуться аскариди (глисти) або токсоплазми. У дорослих людей останні спричинять здебільшого щось на зразок звичайної застуди, а ось вагітним треба, м’яко кажучи, уникати токсоплазмозу: паразити порушують розвиток плоду. Але якщо чотирилапий вихованець у повному порядку, то на ньому бактерій не більше, ніж на вас, а слина здорової кішки або собаки має потужну дезінфікуючу дію.

Клацання суглобами

Чому не можна клацати шиєю і пальцями? Це може призвести до серйозних травм і каліцтв. Одного разу хтось не витримає огидного хрускоту і стукне вас чимось важким. Але навіть якщо навколо суцільно спокійні й терпеливі люди, ми самі цілком здатні собі нашкодити.

Немиті після туалету руки

У це страшно повірити, але 62% джентльменів і 40% дам виходять з відповідних кімнат із брудними долонями (дані британських досліджень). Громадян, схоже, не бентежать ані громадський осуд, ані небезпека отримати розлад шлунка, гепатит А і грип.

Небезпечна брехня

Чому брехати — шкідливо? Нас із дитинства вчили: брехня — то погано, але пояснювали це якимись малозрозумілими моральними прикладами. А ось завдяки нещодавнім дослідженням Університету Нотр-Дама з’ясовано, що брехня провокує головний біль, спазми спини, нежить і діарею.

Сон до обіду у вихідні

Чому у вихідні не варто спати до обіду? На жаль, якщо не хочете набути проблем із самопочуттям, треба переглянути звичку відсипатися щосуботи і щонеділі. Вчені з Університету Піттсбурга моніторили сон і здоров’я 447 добровольців. І дійшли висновку, що у тих, хто регулярно намагається компенсувати тижневий недосип у вихідні, частіше виникають проблеми з вагою, підвищуються рівень холестерину і резистентність до інсуліну. Очевидно, причина — у змінах метаболічних процесів, пов’язаних із так званими циркадними ритмами. Тож постарайтесь і в будні, й у вихідні дотримуватися здорового режиму, радять фахівці. Спробуйте прислухатися до цих порад і переконайтесь у їхній корисності.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел