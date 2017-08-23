У КОЛЬОРАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІНОЧКА

ЗБРОЄЮ, МОЛИТВОЮ, МИСТЕЦТВОМ — ЯК ТІЛЬКИ НЕ ВИБОРЮЮТЬ УКРАЇНЦІ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА СВОБОДУ. ОБ’ЄДНАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ВЗЯЛИСЯ Й НАШІ ЗЕМЛЯКИ З БОРЩІВЩИНИ. У РАМКАХ АКЦІЇ «УКРАЇНА МОЯ ВИШИВАНА» КАРТУ ЄДНАННЯ В КОЛЬОРАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІНОЧКА ВИШИВАТИМЕ ВСЯ УКРАЇНА — ВІД ЗАХОДУ ДО СХОДУ.

Акція стартувала 22 червня в селищі Скалі-Подільській Борщівського району за ініціативи народного майстра Ірини Харатін та майстра художньої вишивки Тетяни Дяківнич. Майже два місяці з хати до хати карта мандрувала Тернопільщиною, здебільшого Борщівським краєм. За цей час трохи менше тисячі осіб залишили на карті вишитий власноруч хрестик.

— Мета акції полягає в тому, щоб об’єднати різні спільноти українців для духовного процвітання нашої Батьківщини, — стверджує організатор акції Тетяна Дяківнич. — Ця карта буде своєрідним полем молитви, зарядженим позитивною енергетикою людей зі всієї України. Вишиваємо її хрестиком. Бо за допомогою голки і нитки хрестик за хрестиком ми об’єднуємо серця українців в одне єдине ціле.

На початку акції вишивана карта отримала благословення отця Василя Германюка у Скалі-Подільській. 13 липня вона супроводжувала паломників у пішій ході на Всеукраїнську прощу до Зарваниці, де за дві години до вишивання карти долучилися 194 особи.

17 серпня залишити хрестик на карті мали змогу й тернополяни. Відтак естафету передали Львівській області, де за проведення акції відповідатимуть майстри художньої вишивки Любов Онисько та Любов Долинська.

— Спершу карта подорожуватиме західними регіонами України, опісля помандрує на інші території, — розповідає Ірина Харатін. — А хто із жителів Тернопільщини ще не встиг залишити свій хрестик на полотні, матиме таку змогу 10 вересня на фестивалі борщівської вишиванки.

Автори ідеї розповідають, що карта задокументована. Окрім того, має п’ять книг: книга реєстрації учасників акції, книга благодійних внесків та витрат, книга відгуків та пропозицій, книга маршруту карти та книга маршруту карти у світлинах. У кінці акції організатори видадуть книжку, у якій розповідатиметься про історію створення карти.

Вишиване полотно, розміром 3 на 1,5 метра, буде барвистим, у кольорах українського вінка. Тло карти буде повністю зашите в кольоровій гамі українського прапора. Взимку на вечорницях місцеві майстрині з Борщівщини оздоблять обидва боки карти знаменитим борщівським орнаментом.

— Ми відкинули тему узорів, що притаманні тій чи іншій області, — зазначила Ірина Харатін. — Тому що таку карту вже вишивали, а плагіат нам не потрібен. Ми хочемо, щоб це вишиване полотно було яскравим, несло позитивну енергетику. На ньому також є вишитий духовний символ, вісник миру — голуб. Ми віримо, що карта об’єднає нас, і в Україні запанує мир.

Закінчити патріотичну акцію планують у липні наступного року. Опісля карта ще раз помандрує Україною, де її зможуть побачити всі охочі. Відтак зберігатимуть вишиваночку у Скала-Подільському краєзнавчому музеї.

На фото авторки: зліва направо — Любов ДОЛИНСЬКА, Любов ОНИСЬКО, Ірина ХАРАТІН, Тетяна ДЯКІВНИЧ.