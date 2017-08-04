У пам’ять про героїв АТО

На Тернопіллі упродовж 18—20 серпня відбудеться всеукраїнський захід «Єдина родина України». Його проведуть для членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України.

Уперше ця акція відбулася торік у Чернігові. Тоді вона зібрала майже 400 учасників, серед яких були не лише сім’ї загиблих, а й рідні ветеранів війни в Афганістані.

Цьогоріч мета заходу — вшанування пам’яті полеглих у зоні проведення АТО героїв, налагодження дружніх стосунків між родинами із різних областей нашої держави.

Під час заходу учасники відвідають Марійський духовний центр у Зарваниці. Тут помоляться за душі рідних, які загинули, захищаючи цілісність своєї держави. Також сім’ї зустрінуться із представниками влади і духовенства. В рамках акції відбудуться флешмоб «Біда не зламала! Біда об’єднала!», концерт духовної пісні, неформальне спілкування, а також спеціальні програми для дітей.

Фото з вільних джерел