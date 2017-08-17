Уболіваймо за наших!

Найближчої суботи, 19 серпня, у тайванському Тайбеї відбудеться урочисте відкриття XXIX літньої Всесвітньої універсіади. За півтора тижня понад дванадцять тисяч студентів зі 160 країн розіграють нагороди в 22-х видах спорту.

У складі збірної України — 179 атлетів, які представлятимуть 55 вітчизняних вишів. Свою майстерність на Універсіаді вони продемонструють у баскетболі, волейболі, футболі, важкій і легкій атлетиці, спортивній і художній гімнастиці, дзюдо, тхеквондо, ушу, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука і фехтуванні. Серед тих, хто прагнутиме поборотися за медалі, і добре знайомі прихильникам спорту Тернопільщини важкоатлетка, срібний призер цьогорічного чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу Марія Хлян і волейболістка Анна Єфременко.

Але не тільки вони захищатимуть честь Тернопільського національного економічного університету. У цьому ж виші також навчаються ще сім відомих у нашій країні атлетів, які вибороли право помірятися силами з найсильнішими студентами планети. Мова передусім про молодшу подругу Олени Кривицької в збірній України з фехтування киянку Фейбі Бежуру, ще двох членів національної команди з цього виду спорту Анатолія Герея і Юрія Цапа. Постараються виступити якнайкраще і дзюдоїсти Наталія Ільків та Антон Рудник, легкоатлетки Ольга Ляхова і Тетяна Мельник.

До складу офіційної делегації студентської збірної України також включені ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і директор Центру фізичної культури та спорту Роман Циквас.

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