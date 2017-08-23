Влетіти у копієчку

СЕРПЕНЬ ДОБІГАЄ КІНЦЯ, І ВЖЕ СКОРО БАТЬКАМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВЕСТИ СВОЄ ЧАДО ЗА ШКІЛЬНУ ПАРТУ. ДЕХТО ВЖЕ ВСТИГ ЗАКУПИТИСЯ ВСІМ ПОТРІБНИМ, А ХТО ЛИШЕ НЕДАВНО ПОВЕРНУВСЯ З ВІДПУСТКИ АБО Ж ЦІЛЕ ЛІТО ПРАЦЮВАВ, І БУЛО НЕ ДО ПОКУПОК — НЕ БІДА. У ВАС У ЗАПАСІ ЩЕ ТИЖДЕНЬ. ДО ТОГО Ж СПРОБУЮ ПОЛЕГШИТИ ВАМ ЗАВДАННЯ ТА ОЗНАЙОМЛЮ З ЦІНАМИ НА ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ.

Чи не найбільше доведеться викласти із гаманця за шкільну форму. На ринку найчастіше в наявності можна побачити костюми-двійки, а це сарафан і жакет для дівчаток та брюки й жилет для хлопчиків. Ціни на форми найрізноманітніші, проте не значно відрізняються від торішніх. У середньому вони коливаються від 600 до 1500 гривень. Продавці розповідають, що все залежить від пошиття, якості та виробника одягу. За імпортний доведеться платити більше. Дешевші форми, звісно ж, нижчі за якістю, але якщо ви одягаєте в школу першачка, то не спішіть обирати найдорожчий костюм. Пам’ятайте: маленькі діти ростуть швидко, і вже наступного року ви підете за іншою формою.

Хто віддає перевагу купувати дітям одяг не в комплекті, а окремо, то будьте готові заплатити більше. Блузки, сарафани та жакети для дівчат вартують від 350 до 450 грн, спіднички можна знайти й по 250 гривень. Таким чином за форму «в роздріб», яка не вирізнятиметься гарною якістю, доведеться заплатити, щонайменше, 1200 гривень. А за цю суму можна придбати доброякісний костюм. Вдягнути хлопчика обійдеться ще дорожче. Ціни штанів варіюються від 250 до 500 гривень, сорочок — 300—400 грн. А за піджак для хлопчика треба заплатити щонайменше 500 гривень. Для занять з фізкультури не забудьте придбати спортивний костюм. Його вартість — від 350 до 600 гривень. Пам’ятайте і про взуття. Дитячі туфлі вартують від 400 до 900 гривень. Така ж ціна й кросівок. Знову ж таки все залежить від виробника.

Одним із найважчих під час шкільного шопінгу є вибір ранця. Адже потрібно не просто купити той, на який покаже пальчиком ваш школярик, бо на ньому його улюблений персонаж із мультфільму, але й треба подбати про дитяче здоров’я. Адже нерідко чуємо застереження лікарів про шкоду деяких сумок для хребта. Насамперед пам’ятайте, що молодшим школярам варто купувати саме ранці. Не рюкзаки. Вони відрізняються жорсткістю корпусу: у ранця він жорсткіший. До того ж ортопеди радять обирати ранці з ортопедичною спинкою, яка не даватиме змоги дитині сутулитися й не буде навантажувати хребет. Варто звернути увагу й на вагу ранця: вона не повинна перевищувати 10 відсотків ваги учня. Для старшого школяра — це щонайбільше 15 відсотків. Лямки доброякісного ранця, звісно ж, мають регулюватися. При цьому вони мають бути відрегульовані так, щоб він розміщувався на спині дитини, і в жодному разі не нижче поперека. Щодо оббивки спинки та лямок, то вони мають бути виконані з сітчастої «вентильованої» матерії, що дасть змогу спині школяра не пріти.

Не обійтися учню й без канцелярського приладдя. Ручки в середньому коштують від 3 до 10 гривень, прості олівці — 3—5 грн, лінійки — 4—6 грн. Зошити на 12 аркушів вартують 2—3 гривні, на 18 аркушів — 3—4 грн, найдорожчі на 96 аркушів — від 15 гривень. Вартість щоденників — 60 гривень, проте можна придбати й за 25. Найнижча ціна фарб та кольорових олівців — 20 гривень. Їхня вартість збільшується залежно від кількості. Найдорожчі — 150 гривень. Альбом для малювання — від 10 до 40 грн.

Про найпотрібніше згадали, але підбивати підсумкову ціну не стану, бо вона залежить від індивідуальних потреб кожного покупця. Окрім того, якщо ви бажаєте зекономити, спробуйте зробити покупки в інтернет-магазинах, де можна зіставити ціни і знайти найвигіднішу пропозицію. До того ж там можна натрапити на різні акції, які часто проводять наприкінці серпня. Тож набирайтеся терпіння і гайда на шопінг.

Фото з вільних джерел