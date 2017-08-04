ЯК РЯТУВАТИСЯ ВІД СПЕКИ?

ОСТАННІМИ ДНЯМИ НАРІКАННЯ №1 — НА СПЕКУ. ЛЮДИ, ЗДАЄТЬСЯ, ЗАБУЛИ І ПРО ВИСОКІ ЦІНИ, І ПРО ПОЛІТИКУ. СПЕКА ВИСНАЖУЄ, ДОШКУЛЯЄ НЕ ТІЛЬКИ ЛІТНІМ ОСОБАМ, КОТРІ МАЮТЬ ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, А Й МОЛОДИМ ЗДОРОВИМ ЛЮДЯМ І ДІТЯМ.

— Найбільше страждають від спеки діти до трьох років, — каже лікар педіатричного відділу №3 Тернопільської міської дитячої поліклініки Зоряна Онуферко. — Вони вередують, стають дратівливими, погано сплять, втрачають апетит. У маленьких діток можуть з’являтися висипання на шкірі, попрілості, пітнички. Не використовуйте в такому разі засоби зі спиртом, жирні мазі. Краще промивайте уражені ділянки шкіри відварами ромашки, череди, а ще краще — зверніться до лікаря, бо висипання бувають різні.

Батькам, за словами Зоряни Василівни, не варто нехтувати загальними рекомендаціями щодо того, як зменшити шкідливий вплив спеки на організм. Гуляйте з дітками тільки вранці чи ввечері, уникайте поїздок у транспорті, одягайте їм панамки, часто поливайте з душа. Не тримайте дітей постійно в підгузках. Не змушуйте їх їсти і будьте терплячими.

А ось кілька порад щодо того, як пережити спекотні дні і дітям, і дорослим без шкоди для здоров’я:

* одяг має бути легким, світлим, вільного крою і з натуральних тканин. Перед виходом на вулицю одягніть головний убір. Найкраще — капелюх із широкими крисами, аби захистити обличчя. Віддайте перевагу легкому відкритому взуттю, теж вільному, бо ноги можуть набрякнути. Не забувайте про сонцезахисні окуляри;

* пийте негазовану прохолодну (не льодяну!) воду, гарячий зелений чай, компоти. Не вживайте газованих кольорових напоїв із цукром. Пам’ятайте, що алкоголь у спеку нищить серце, а пиво й кава зневоднюють організм;

* зменшіть кількість солі в своєму раціоні. Утримайтеся від гарячих, смажених і жирних страв, випічки, особливо з кремом, та солодощів. Фаворити літнього раціону — овочі й фрукти. Порції їжі мають бути невеличкими, але їсти треба частіше;

* якщо вдома спекотно, встановіть кондиціонер або придбайте вентилятор. Удень зашторюйте вікна, а відчиняйте їх увечері й на ніч. Усі електроприлади, лампи, плиту, духовку використовуйте в разі необхідності. Розставте в кімнатах посудини з водою, обприскайте з пульверизатора килими і штори. Приймайте теплий душ, не використовуючи миючих засобів. Час від часу тримайте ноги в прохолодній воді. Добре потримати зап’ястя під струменем холодної води;

* поставте біля робочого стола кімнатну рослину з великими листками і обприскуйте їх водою;

* не виходьте на вулицю без крайньої потреби з 11-ї до 18 години. Висока температура й активне сонце можуть спричинити тепловий удар;

* якщо на вулиці вам дуже спекотно, зайдіть у якийсь торговий центр, кінотеатр, де є охолоджувальні системи.

— Жінкам варто відмовитися в спеку від парфумів, тонального крему, лосьйонів зі спиртом, пудри, — радить дерматокосметолог Тернопільського обласного шкірвендиспансеру Наталія Обаль. — Шкіра повинна дихати. Зволожуйте її протягом для термальною водою з пульверизатора. Користуйтеся сонцезахисними кремами — вони уповільнять старіння шкіри.

Пам’ятайте, що про перегрів і зневоднення сигналізують слабкість, запаморочення, головний біль, відсутність апетиту, нудота, безсоння, апатія до всього. У такому разі не легковажте, а зверніться до лікаря.

Фото з вільних джерел