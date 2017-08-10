Якщо сумніваєтеся, краще проконсультуйтеся

Під час чергової гарячої лінії Тернопільської ОДПІ начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб Лілія Волянюк розвіяла сумніви кількох підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування:

— Платник на другій групі спрощеної системи оподаткування, працюю в Тернополі. Маю також намір надавати послуги в одному із сіл району, де податок менший. За якою ставкою потрібно буде платити?

— Відповідь знайдете в Податковому кодексі України. Ним визначено, що в разі здійснення платником єдиного податку першої чи другої груп діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку — двадцять відсотків від розміру мінімальної зарплати.

— Чув, що для «спрощенців» змінилася декларація. За якою формою платнику третьої групи єдиного податку звітуватися за третій квартал?

— Наказ Мінфіну від 17 березня 2017 року за номером 369, яким внесено зміни до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи підприємця, набрав чинності з п’ятого травня. Оскільки базовим податковим періодом для платників третьої групи є календарний квартал, то нову форму декларації будете використовувати для складання звітності за дев’ять місяців цього року. Нагадаємо також, що термін її подання — сорок днів після закінчення третього кварталу. Платники ж першої або другої груп, які звітують по закінченню року, нову декларацію подаватимуть, починаючи з січня 2018 року.

— Із четвертого кварталу планую змінити третю групу єдиного податку на другу. А чи потрібно буде змінювати книгу обліку доходів?

— Не потрібно. Для ведення обліку доходів платникам першої-третьої груп передбачена одна форма книги. Хіба, якщо вирішите зареєструватися платником ПДВ, тоді книгу обліку доходів потрібно буде замінити. Підприємці з обласного центру і Тернопільського району, до речі, можуть зареєструвати її в першому залі Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ