ЇХНЯ ЖЕРТВА НЕ ДАРЕМНА

СЬОМОГО СЕРПНЯ, У ДЕНЬ УСПІННЯ СВЯТОЇ ПРАВЕДНОЇ АННИ, У СЕЛІ ЛІШНІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ, ПОБЛИЗУ ЦІЛЮЩОГО ДЖЕРЕЛА СВЯТОЇ АННИ, АРХІЄПИСКОП ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ НЕСТОР ОСВЯТИВ КАПЛИЦЮ-ПАНТЕОН ГЕРОЇВ АТО І ВІДСЛУЖИВ У НІЙ ПЕРШУ БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ.

Його високопреосвященству співслужили будівничий каплиці настоятель місцевої громади протоієрей Андрій Любунь, Кременецький благочинний протоієрей Володимир Буграк, намісник Свято-Юріївського чоловічого монастиря на хуторі Вірля ієромонах Полікарп, чисельне духовенство єпархії.

Разом зі священиками молилися ветерани АТО, вдови з дітьми, матері загиблих Героїв, патріотична молодь, військові добровольчих батальйонів, жертводавці, представники громадськості, миряни з навколишніх сіл Кременецького та Шумського районів, а також народний депутат України Михайло Головко та голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Після Божественної літургії владика Нестор разом із духовенством відслужив водосвятний молебень і заупокійну літію за борців, що полягли за волю України у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.

Звертаючись до родичів загиблих Героїв, архієпископ Нестор зазначив: «Ваші діти, котрі загинули на сході нашої держави, удостоїлися стояти перед Престолом Божим, молитися за свій народ, за вас, за всіх своїх рідних і близьких. Тому що ідучи захищати українську землю, свій народ, вони показали, що мають головне для кожного православного християнина — любов: до Бога, до ближніх, до свого народу. Заради цієї любові вони пішли на війну. І завдяки тому, що вони були там, що поклали за нас своє життя, ворог не просунувся далі, не захопив усю нашу державу, не знищив наш народ. Нехай Господь дарує їм Царство Небесне. Нехай благословення Боже перебуває над всіма нашими воїнами-захисниками, всім українським народом. Нехай Господь подасть нам, щоб війна швидко закінчилася, щоб агресор пішов з нашої землі, щоб усі наші воїни-захисники живими повернулися додому, а кожен з нас нехай у міру своїх сил і навіть більше допомагає їм своєю працею, своєю жертвою, своєю підтримкою і матеріальною, і моральною, а головне — своєю молитвою».

Будівничий каплиці-пантеону протоієрей Андрій Любунь подякував усім, хто цього дня прибув у Лішню, а особливо — рідним загиблих героїв. «Хотілося б вам вклонитися до землі за те, що ви віддали Богові найдорожче — своїх дітей, чоловіків, і завдяки цій пожертві, цьому подвигу ми можемо тут молитися і прославляти Бога на мирній землі», — сказав він.

Отець Андрій зауважив, що ця каплиця є рукотворним пам’ятником для кожного із героїв. Багато з них могли ще народити дітей, збудувати дім, зробити багато для своїх родин і для себе особисто, але Господь їх покликав до себе. «Війна ще не закінчилася — вона триває, і ми повинні про це пам’ятати. Ви часто чуєте насмішки, мовляв, заради чого ваші діти загинули, чому ви їх не відкупили, а послали на фронт, і багато інших речей, які ранять ваше серце. Подібно до вас свята праведна Анна чула образливі слова. Але як її, так і вас Господь удостоїв того, що ви віддали на вівтар свободи найдорожче, щоби ми могли жити. Низький вам уклін і дяка за ваших синів і чоловіків», — зазначив священик.

Отець Андрій висловив подяку всім, хто долучився до будівництва каплиці-пантеону, впорядкування території, хто допомагав коштами чи власною працею. Він підкреслив, що каплиця була збудована виключно на пожертви людей, без залучення державних ресурсів. Передусім о. Андрій подякував основним жертводавцям — Миколі Володимировичу Радчуку зі Стіжка та його родині, народному депутатові Михайлові Головку та керівникові АП «Кременчанка» В’ячеславу Грозі. Священик зазначив, що будівництво духовного центру триває. З кожної області сюди привезуть гранітні плити з викарбуваними іменами загиблих героїв. За задумом на цьому місці має діяти дитячий табір, «щоби діти бачили цей подвиг, пам’ятали свою історію, не забували тих героїв, і всі ми могли тут у своїх молитвах згадувати їх, щоби Господь прийняв їх у Царстві Небеснім».

За матеріалами церковного сайту підготувала Г. ДМИТРУК.