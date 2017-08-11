Забрала молоді життя вода

НА ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ СТАВІ ПІД ЧАС ПРОГУЛЯНКИ ВТОПИЛОСЯ ДВОЄ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ.

До оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про зникнення на території ставу юнака 1993 року народження і дівчини 1998 року народження. Як з’ясувалося, напередодні вони вирушили на прогулянку на надувному човні. Коли додому молоді люди не повернулися, рідні забили на сполох.

Наступного дня працівники поліції поблизу Острівця закоханих знайшли човен, у якому були особисті речі зниклих. Тоді ж розпочалися пошуки. Спершу рятувальники знайшли тіло дівчини. Згодом знайшли і хлопця. Обоє — без ознак життя.

Це вже не перший випадок трагічної загибелі людей на водоймах цьогоріч. Від початку 2017-го в області вода забрала життя 30 осіб, з них шестеро — діти.

К. ВЕРБІВСЬКА.

Фото з вільних джерел