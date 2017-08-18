Замаскувалася під соцпрацівницю

Тернопільського пенсіонера обікрала шахрайка, представившись соціальним працівником.

Того дня чоловік, повернувшись із магазину, зустрів біля під’їзду незнайому. Вона назвалася соціальною працівницею і сказала, що принесла соціальну допомогу. Однак надворі віддавати гроші відмовилася, пояснивши, що їй незручно заповняти документи. Тож краще усе оформити у квартирі. Пенсіонер впустив шахрайку до свого помешкання.

Жінка попросила принести склянку води. Поки потерпілий подався на кухню, незнайомка обнишпорила кімнату, знайшла 1700 гривень, п’ять фунтів стерлінгів і хутко покинула помешкання.

Потерпілий, зрозумівши, що його обікрали, звернувся до поліції. Що–правда, описати вигляд шахрайки не зумів. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисниці, а краян застерігають не вестися на подібний обман і у схожих випадках вимагати документи.

К. ВЕРБІВСЬКА.

Фото з вільних джерел