Адреси відпочинку

Драмтеатр

У рамках XV Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 17 вересня завітайте на перегляд комедії М. Куліша «Блаженний острів, або Отак загинув Гуска» від Київського академічного театру «Колесо». 18 вересня вашій увазі комедія Альдо Ніколаї «Любов до скону» (Волинський музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка), 19 вересня — рок-опера Г. Татарченка, Ю. Рибчинського «Біла ворона» (Рівненський музично-драматичний театр), 20 вересня — вистава про жінок від Ю. Тупкіної «Бути знизу» (Дикий театр: театр, що провокує (Київ), а 21 вересня — вистава П. Ар’є «Кольори» (театр «Золоті ворота», Київ). Початок о 19.00. На малій сцені відбудуться такі покази: 17 вересня — трагедія Фредеріка Гарсії Лорки «Криваве весілля» (перформативний театр BEDLAM, Київ), а 20 вересня — вистава М. Гершензона «Хелемські мудреці» (Києво-Могилянський центр «Пасіка», театральна студія «ВІК»). Поч. о 16.00.

Театр актора і ляльки

Завітайте на відкриття 38-го театрального сезону, який розпочнуть із казки-комедії В. Лісового (за І. Франком) «Ріпка, або Казка на городі». Поч. о 12.00 і 14.30. У рамках «Тернопільських театральних вечорів» 21 вересня вашій увазі вистава «Василина» О. Дмитрієвої від Тернопільського театру актора і ляльки. Поч. о 12.00.

Художній музей

До кінця вересня діятимуть виставка «Олена Кульчицька — 140» (графіка з фондів музею) та експозиція Христини Куріци «Новий позитивізм» (живопис із фондів музею).

Філармонія

Завітайте 19 вересня на вечір романсу «Струни серця». Поч. о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки