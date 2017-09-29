Адреси відпочинку

Драмтеатр

Першого жовтня завітайте на музичні вечори в театральному фойє до Міжнародного дня музики (солісти — лауреати міжнародних конкурсів Віталій Бобровський (рояль), Руслан Чорнозуб (флейта) і квартет Intermezzo). 4 жовтня вашій увазі музична комедія-жарт В. Канівця «Як наші діди парубкували», а 5 жовтня — комедія Т. Брендона «Тітка Чарлі». Поч. о 19.00.

«Палац кіно»

До 3 жовтня в показі мультфільм «Микита Кожум’яка» (поч. о 14.00 і 15.40) і комедія «Дитина Бріджит Джонс» (17.20 і 19.00). Початок кіносеансів проекту «Мультфільм на замовлення» — о 12.30.

Художній музей

До кінця вересня діятиме виставка «Олена Кульчицька—140» (графіка з фондів музею). 3 жовтня завітайте на відкриття експозиції «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини» (поч. о 15.00).

Філармонія

4 жовтня вашій увазі концерт, приурочений Дню вчителя. Поч. о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки