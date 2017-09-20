ЧОМУ НЕ ПЕРЕРАХУВАЛИ ПЕНСІЮ?

Я пенсіонерка з 1999 року. Працювала на виробництві 34 роки. Завод був фінансово стійким протягом довгих років. На соціальне страхування нараховували 37,7 відсотка плюс 2% у Пенсійний фонд, а також податок на мої доходи — понад 20%. Мій страховий стаж 38 років. Пенсійний фонд вивів мені базову пенсію в 2004 році 200,13 грн. За старим законом моя максимальна пенсія була 150 грн і обмежувалася трьома мінімальними пенсіями. Середня зарплата в 2006 році виросла в 3,1 раза від базової (928,81 : 306,45), а моя пенсія не перераховувалася.

Працюючим пенсіонерам основна пенсія за віком нараховувалася 2006-го в 2,4 раза більша, як мені з однаковим індивідуальним коефіцієнтом. Так Пенсійний фонд перевів мене в категорію пенсіонерів з мінімальною пенсією. Оскільки моя основна пенсія в 2006 р. більша від прожиткового мінімуму на 138%, то повинен бути її перерахунок згідно із законом. Нині моя основна пенсія — 1097 грн, прожитковий мінімум — 1247 грн. Мій індивідуальний коефіцієнт 0,91 прожиткового мінімуму — 0,32, тобто в 2,8 раза більший, а основна пенсія становить 80,8% до прожиткового мінімуму, хоча в 2008 р. була 175%.

Чому так?

Мирослава ШАБАЛА.

м. Тернопіль.

Прокоментували лист п. Мирослави спеціалісти головного управління Пенсійного фонду в області.

Ваша пенсія призначена за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виходячи з показників одержуваної вами впродовж трудової діяльності заробітної плати й напрацьованого страхового стажу.

Розмір пенсії відповідно до статті 27 цього закону обчислюється за формулою П = Зп x Кс, де:

П — розмір пенсії у гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 цього закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 цього закону.

Відповідно до ст. 40 зазначеного закону індивідуальний коефіцієнт заробітної плати визначається шляхом ділення суми коефіцієнтів заробітної плати, визначених за кожний місяць заробітку, що входить до розрахунку пенсії, на кількість таких місяців. Коефіцієнт заробітної плати визначається шляхом ділення суми заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), на середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Отже, індивідуальний коефіцієнт заробітку кожного пенсіонера розраховується виключно для обчислення розміру пенсії та може змінюватися лише в разі проведення перерахунку пенсії із врахуванням іншого періоду заробітку.

Якщо розмір пенсії непрацюючого пенсіонера, розрахований за нормами вищевказаного закону, за наявності потрібного страхового стажу не досягає прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то встановлюється доплата до зазначеного розміру прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії за віком визначається у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за наявності необхідного страхового стажу, починаючи з 12 січня 2005 року. Протягом 2004 року, зокрема в період від першого січня 2004 року з набранням чинності Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» і до 12 січня 2005-го, така норма чинним на той час законодавством не була передбачена.

Статтею 42 (пунктом 2) Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено щороку здійснення перерахунку раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком. Дію частини другої ст. 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом №1166-VII від 27 березня 2014 р. «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

За матеріалами вашої пенсійної справи розмір пенсії визначений відповідно до норм чинного законодавства. Тож проводити будь-які перерахунки пенсії за минулий час немає підстав.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел