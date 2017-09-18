КОЗАЧИЙ КЛИЧ. На Черкащині у селі Кліщинці Чорнобаївського району встановили пам’ятний знак із нагоди 250-річчя Кліщинського селянсько-козацького повстання 1767—1771 років. Тоді жителі села повстали проти генерального судді Лисенка та генерального писаря Туманського, які перетворили кліщанських козаків на своїх підданих, примушуючи їх відбувати панщину, та намагалися привласнити їхні землі. Козаки та селяни озброїлися, спорудили укріплення навколо села і три роки тримали оборону, відбивши шість нападів військових команд, які прибували їх утихомирювати. І хоч повстання таки придушили, воно мало великий вплив на народ України. «І не буде переводу українському народу, доки з глибини сторіч долина козацький клич…» — такий напис зробили на встановленій стелі.

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КИЯНАМ ПОЯСНЯТЬ… За останні два роки понад 150 вулиць, провулків і площ Києва одержали нові назви. Ці зміни викликають неоднозначну реакцію киян, які мало поінформовані про заслуги людей, чиї імена увічнені у топоніміці столиці. Саме тому столична влада започаткувала проект «Герої, увічнені у вулицях Києва». Короткі двохвилинні фільми знайомлять із видатними особистостями, на честь яких перейменовані вулиці. Перші випуски присвячені митрополиту Андрею Шептицькому, головнокомандувачу Армії УНР Михайлові Омеляновичу-Павленку, політичному діячеві В’ячеславу Липинському, письменникам Євгенові Сверстюку та Іванові Світличному…

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ЧОМУ ПУТІН БРОДИТЬ ПО СХІДНОМУ ДОНБАСУ? «Не лише тому, що він агресор, а тому що, хай вибачать мені усі, хто не згоден, — каже третій президент України Віктор Ющенко, — ця територія найслабша ланка нашої національної єдності. Бо коли Путін ходить по Донбасу, він чує російську мову, він ходить у російську церкву, він читає російську газету, він ходить у російський театр, він дивиться російське телебачення. Це готовий «рускій мір». Ті, хто добре знають українську історію, добре розуміють, чому Донбас русифікований і руськооцерковлений. Ми розуміємо, що це спрямована політика, яка велася більше трьохсот років…»

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«СОНЯШНИКОВИЙ» ЛІДЕР. Те, чого з такими зусиллями в 50-60-ті роки минулого століття добивався і так не добився Микита Хрущов, нині стало реальністю: Україна — один із провідних виробників кукурудзи. А щодо соняшника, то ми взагалі — світовий лідер. Сьогодні насіння соняшника до України завозять з-за кордону, але очікується: невдовзі наша країна отримає перший, повністю вітчизняний гібрид. Він на стадії випробувань.

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ЗІ ЗНАКОМ МІНУС. 60 відсотків українців живе за межею бідності, й левова частка з них — це пенсіонери, яких наразі в державі 13,5 мільйона, стверджує економіст Андрій Новак. 400 людей вважаються зниклими безвісти з початку проведення АТО — таку сумну статистику наводить МЗС України. 594 мільйони доларів становить дефіцит платіжного балансу в липні через зниження експорту українських товарів, констатують у Нацбанку України.

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МИ — НЕ «ВАРШАВСЬКЕ СМІТТЯ». Історик та журналіст Ігор Лосєв зазначає, що вже після безглуздих «геноцидних» законів польського сейму стало зрозуміло, що сусіди на цьому не зупиняться, і їхня агресивність зростатиме пропорційно нашій поступливості. «Єдине, що дає надію, це та обставина, що по-європейськи мислячих людей у Польщі більше, ніж архаїчних польсько-імперських діячів у стилі Романа Дмовського. А ми таке переживемо. Росія вже намагалася вказувати нам, яким має бути наше минуле і наше майбутнє. Тепер дехто намагається поводитися так і на Заході. Але українці не хочуть бути не лише «гряззю Москви», а й «варшавським сміттям», як писав Тарас Шевченко… Думаю, що у Варшаві мине мода на політиків, що бажають бути цензорами української історії. Нехай своєю займуться», — робить висновки Ігор Лосєв.

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Є ЗА ЩО КАЯТИСЬ. У Польщі під час пам’ятних заходів до 76-х роковин масового вбивства євреїв у селі Єдвабне польський єпископ Рафал Марковський перепросив за ці насильницькі дії поляків під час Другої світової війни. «Це великий біль і докори совісті, — сказав він. — За цей біль у всіх братів і сестер єврейського народу просимо пробачення. Як показує час, коли людське серце паралізує людину зсередини, це веде до смерті». Єпископат організовував богослужіння на знак пам’яті про трагічні події в Єдвабному і раніше, але це вперше єпископ попросив вибачення публічно у цьому місці, зазначають польські медіа. За даними Інституту національної пам’яті, 10 липня 1941 року в Єдвабному група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них — жінок, чоловіків, дітей — спалили живцем у сараї.

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ДЕ НАЙКРАЩЕ ЖИВЕТЬСЯ ПЕНСІОНЕРАМ. За дослідженням американців, найкраще старіти в Норвегії, Швеції, США, Нідерландах та Японії. Там пенсіонерам гарантована безпека, відповідний рівень охорони здоров’я, нормальні пенсійні виплати. Далі у рейтингу Ірландія, Данія, Німеччина, Фінляндія та Іспанія. А от Польща та Угорщина пасуть задніх. України у тому рейтингу немає.

За інформаціями видань «Україна молода», RISU, «Українське слово», «День», «Високий Замок», «Експрес».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел