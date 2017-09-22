ЩО КОНСОЛІДУЄ НАЦІЮ. Віктор Ющенко згадує: «Коли я займався цією політикою (національного відродження. — Д. В.) — відбудовували Батурин, Чигирин, Крути — на усіх прес-конференціях чув: «Пане президенте, чи це не дорого? Чи не дорого будувати пам’ятник Голодомору за 103 мільйони гривень?» Я відповідав: запитайте євреїв, скільки Ядва-Шем коштував і коштує до сьогодні? Це не лише трагедія. Це та консолідуюча річ, яка торкається і дітей, і онуків. А нам нав’язують через російську церкву, ЗМІ, театр чи кіно слова «новорос, малорос, хахол». А я українець, і за мною стоїть багата історія і великий внесок у світову розбудову».

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ДРУЗЯМИ СТАНЕМО НЕ ШВИДКО. Як бачить подальші стосунки України й Росії відомий економіст Олександр Пасхавер? «Росія — це імперія, — каже він, — а ми йдемо від імперії. Наш рух же не тільки пов’язаний з модернізацією країни та свободою від радянської системи господарювання, це також відхід від імперії. На жаль, Росія не враховує досвід інших європейських країн, які відмовилися від імперської політики… Це просто помилка Путіна, як керівника країни, який тягне її у минуле, і ця помилка може призвести до розвалу країни. Ми не будемо найближчим часом друзями з Росією. Росія — це наше випробування, можливо, на десятиліття. Але це випробування створює нашу країну заново, роблячи модернізацію неминучою».

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ЩО НЕВИГІДНО — ЗАМОВЧУЮТЬ. Оскільки у військових частинах нині обмежують діяльність священиків тих релігійних організацій, центри яких розташовані на території країни-агресора, на сайті УПЦ (МП) з’явилось повідомлення: «З огляду на те, що адміністративним центром Української православної церкви є Київська митрополія, спроби обмежити капеланське служіння для священиків УПЦ є відкритою дискримінацією військовослужбовців, кожен третій з яких є парафіянином Української православної церкви». Проте сайт УПЦ не повідомляє, що в статутах РПЦ та УПЦ прописано: УПЦ є складовою частиною РПЦ (інша самоназва РПЦ — Московський патріархат). Адміністративно-канонічний центр УПЦ/РПЦ міститься в Москві (у Московській патріархії). Патріарх Московський Кирило називає себе «патріархом України», а глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій в Москві називає Кирила керівником «нашей святой Русской православной церкви» і входить до священного синоду РПЦ, а також до архієрейського і помісного соборів РПЦ — головних керівних органів для всіх частин РПЦ, зокрема і УПЦ(МП).

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ПОРАДА СТОРОННЬОГО. «Я візьму на себе сміливість рекомендувати українцям якомога скоріше і якомога жорсткіше вирішити питання з РПЦ, з московською церквою, яка перебуває на території України», — таку заяву зробив нещодавно відомий російський публіцист Олександр Невзоров. Свою рекомендацію Невзоров аргументував так: «Доки вони (українці. — Д. В.) не припинять діяльність цієї організації або істотно не вріжуть її на території України, доти їм не вдасться перемогти навіть в ідеологічній війні з Росією. Адже це пропагандистська організація. Це організація, яка висмоктує в України гроші й на ці гроші жирує і, знову ж таки, веде війну проти України».

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ЯЦЕНЮК ПРИДБАВ ЧАСТКУ ESPRESO TV. Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу Espreso TV. Така інформація міститься в Держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Як повідомила прес-секретар екс-прем’єра, Яценюк придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 мільйона гривень. Нагадаємо: Espreso TV створений восени 2013 року. Його засновниками були Микола Княжицький та колишній головний редактор тижневика «Комментарии» Вадим Денисенко.

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«ВРАЖАЮТЬ НАЗВИ НАШОЇ ОКОВИТОЇ». Кого тільки немає нині на її етикетках: і Мазепу, і Хмельницького, і навіть «Державу» попиваємо. Патріотизму та поваги до своєї історії українцям це точно не додає. Важко уявити американських президентів Вашингтона чи Рузвельта на пляшці навіть дуже доброго віскі. Або польського короля чи маршала Пілсудського. Чому ж ми пропиваємо все і всіх? — запитує «Україна молода».

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«ДИНАМО» — ГАНЬБА СТОЛИЦІ? Принаймні таким його вважають редактори «Літературної України». Вони, зокрема, зазначають: «Відмова київського футбольного клубу їхати на гру в місто Маріуполь (туди не поїхав колектив 19-річних динамівців), а також публічні погрози від очільників клубу, що не поїде грати й перша команда, викликали в українських уболівальників гнів та обурення. Цю «кашу» заварили брати Суркіси, що досі мають стосунок до «Динамо», яке вже давно грає в страусиний антифутбол і нерідко траплялось, що 90 хвилин гри на міжнародній арені нападники й атакувальний півзахисник Ярмоленко (з річною зарплатою у п’ять мільйонів доларів!) жодного разу не пробили по воротах суперників… Читачі-вболівальники вважають ганьбою для киян мати таку команду».

За інформаціями видань «День», «Україна молода», RISU, «Високий Замок», «Газета по-українськи», «Українське слово», «Літературна Україна».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел